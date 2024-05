María Eugenia Ritó fulminó a Jésica Cirio a horas de su casamiento: "Se olvidan de su pasado"

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, y a raíz de eso y confesó: "Se ha portado muy mal conmigo pero de todas maneras yo no soy una mala mina, le deseo lo mejor, es tan hábil con todo que seguramente va a poder arreglar todos sus problemas económicos. Ella sabe hacer las cosas, mal no le fue”.

jesica cirio eugenia rito 1.jpg

“Le he presentado gente, amigos míos, de marido, una amiga mía que la ayudaba a hacer algunas cosas, negocios por ahí. Lo dejo a su criterio como dice Karina Jellinek”, agregó.

Por último, se refirió al escandalo del Yategate y disparó: “A Insaurralde mal no le va, a ella tampoco, la hicieron muy bien. Ojalá yo tuviera un cuarto de la plata que tienen ella y la Clérici, cada uno hace lo que puede”.

“Lo único que te puedo decir de esta vida, es que todas hicimos lo mismo: todas nos arrodillamos. Después, hay algunas que se hacen señoras y no dan más bola, pero vergüenza es robar y matar, no arrodillarse. Se olvidan de su pasado algunas, pero la platita la tienen bien guardada", cerró filosa.

La sorpresiva denuncia de María Eugenia Ritó contra Luciano Castro: "Muy maleducado"

Precisamente en la misma semana que Luciano Castro confirmó su nuevo romance con Griselda Siciliani a pocos meses de su ruptura con Flor Vigna, aunque algunos deslizan que no coincidirían las fechas, este viernes María Eugenia Ritó se sumó a la larga lista de mujeres del actor.

Invitada a El ejercito de la mañana, el programa de streaming de Bondi, sus conductores Pepe Ochoa y Fede Bongiorno le preguntaron sin más si estuvo "con Lucho Castro", a lo que la exvedette reveló que el actor intentó robarle un beso de una manera "muy desubicada".

"Yo estaba grabando en Costumbres Argentina, tenía como 10 o 15 capítulos en la serie de Undeground y él estaba ahí fijo", comenzó detallando Ritó para contextualizar la situación. E inmediatamente agregó: "Yo estaba en el camarín, me estaba cambiando y de repente entra como un avión, abre la puerta y me dice 'dame un beso'".

María Eugenia Ritó en Bondi.jpg

Al tiempo que repitió "Dame un beso... ¿qué?", y lo calificó de "ridículo y cachivache". "A ver... ¿Estás fuerte, es lindo, te gusta? Es divino, pero esta cosa de venir a prepotearme... tomátela y huí ya de acá. Y que no pase por al lado mío. ¡Esa cosa de machirulo, no!", sentenció picante.

Por último, María Eugenia Ritó dejó en claro cuánto la incomodó la forma de actuar de Luciano Castro por ese entonces: "Me abrió la puerta muy maleducado, no me gustó esa actitud porque de última me cruzás en un pasillo, me tratás de hablar. Pero se me metió muy cerca, casi al labio y lo sentí como una agresión el ¡dame un beso!".