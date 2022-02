Marian Farjat denunció mala praxis en una cirugía de 2017

Marian Farjat

“No podía respirar bien, parecía que tenía asma y yo no tengo. Llamé al médico, del que por ahora no voy a decir el nombre. Le conté lo que me pasaba, pero se me rio en la cara. Me dijo que no tenía nada sin siquiera revisarme, me dijo que no me la tocara más”, expresó Marian Farjat desde las redes.

Y aseguró: “No puedo dormir, no puedo respirar, no puedo cantar. Me hice estudios de todo tipo en pulmones, bronquios... Tengo todo perfecto. El tema fue la cirugía”.

"No soy médica, pero ahora estoy investigando y me entero de materiales y cosas que mi organismo rechazó porque no deberían estar ahí”, agregó la ex GH.

Y remarcó que intentó consultar con otros profesionales pero sin éxito: “Sampietro, que es mi cirujano ahora, intentó arreglar lo que me hicieron pero no pudo. Nadie puede, ya vi a millones de especialistas y hace seis años que vivo una pesadilla”.

marian farjat.jpg

El dolor de Marian Farjat

La ex Gran Hermano Marian Farjat comunicó a puro llanto el fatal desenlace de las dos mascotas Fémina y Torito que buscaba intensamente, que se escaparon del barrio privado de Escobar en el que vive.

"Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos: son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos", había expresado Marian Farjat muy angustiada.

Embed

Luego, llegó el momento del triste anuncio tras la búsqueda: "Disculpen que tengo que hacer esta history con esta cara, no puedo hablar. Gracias a todos los que nos ayudaron a buscar los perritos. Quiero decirles que no los busquen más, encontraron a los perritos muertos en una pileta del country, se murieron ahogados. Estamos destrozadas con mi hermana".