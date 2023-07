Mariano Martínez habló de las críticas a su cuerpo y las dos frases que no olvida: "Estás..."

Y precisó: "A mí lo que más me repercutía son ciertas cosas que se tornaban ya violentas, las replicaban en los medios y las tomaban como humor. Depende quién sea la persona es humor o sino es bullying o maltrato".

Y remarcó sobre un particular comentario que le hizo un hombre en persona: "Yo siempre entrené porque me gusta y por los programas que hice. Esa vez estaba en Brasil y Camila estaba embarazada de Alma... y yo también estaba embarazado de Alma. Estaba en un semáforo y uno me dijo ‘¿Mariano, sos vos? ¡Qué gordo estás! Estás hecho mierda’. Yo le contesté: ‘¿vos te miraste al espejo?’. Una impunidad...”.

Y recordó además otro comentario sobre su cuerpo mientras estaba con su auto: “Me pasó en una estación de servicio también. Tenía 30 años. Estaba en un surtidor, estaba hablando por teléfono, muy estresado, con mucho laburo, produciendo un programa".

"Una persona me miraba y corté la llamada y le pregunté qué pasaba y me dijo ‘Ah, estás hecho mierda”, comentó. “¿Pero qué tengo cara de punching-ball?", finalizó Mariano Martínez.

La confesión de Mariano Martínez sobre sus dotes culinarios en su paso por MasterChef

Mariano Martínez visitó MasterChef, Telefe, para ayudar a los participantes a preparar el plato del nuevo desafío. La conductora Wanda Nara cuando lo presentó le preguntó al actor si miraba el reality y si cocinaba, sin embargo, su respuesta generó incertidumbre por parte de los aspirantes a cocineros.

"Los miro, mi hija mayor es fan de ustedes", contestó. "¿Vos cocinás?", le preguntó la empresaria. "Nada", respondió el actor y los participantes se quedaron en silencio. "Algo cocino", agregó para arreglarla.

Mariano Martínez se rio y acotó: "Ya estaba Rodrigo (Salcedo) con miedo que le iba que cuidar el plato". "Igual, no te aseguro nada, Rodri", se atajó el actor. "No, tranqui, te tengo fe", expresó Rodrigo con una sonrisa.

"Voy a estar atento a lo que me digan, voy a ser un ayudante de ustedes, así que estaré colaborando a full", sostuvo Martínez. El jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, explicó que Mariano iba a tener que sustituir a los participantes en sus cocinas cuando ellos tengan que ir al frente a jugar al Jenga.