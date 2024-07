Mariano Martínez reveló cómo es su vínculo con Mario Guerci, la nueva pareja de su ex Camila Cavallo

“¿Se pueden definir como una familia ensamblada?”, indagó el notero. “Y cada vez que pasan cosas como eventos familiares sí, se transforma en una familia ensamblada”, reconoció el actor.

Mariano también habló de relación con Mario Guerci, pareja de Camila Cavallo. “No. Sí lo conozco, nos saludamos, estuvo en el cumpleaños de Alma los otros días, así como también Mati, el marido de Juli, mi novia Trivi”, mencionó.

El galán enfatizó que la prioridad es el bienestar de los niños: "Y para nosotros también es importante tener buenos recuerdos del crecimiento de nuestros hijos y hacer todo en pos para que nuestros hijos estén bien y sanos, sobre todo emocionalmente”.

Marcela Kloosterboer recordó el insólito pedido que le hizo un ex al trabajar con Mariano Martínez

Días atrás, la actriz Marcela Kloosterboer estuvo como invitada a Socios del Espectáculo (El Trece) donde tuvo una charla íntima y además promocionó la obra de teatro en la cual está trabajando, Radojka.

En medio de la charla, la actriz recordó el noviazgo que tuvo con su colega Mariano Martínez, y aprovechó para recordar algunas anécdotas con él.

“Me costó enfrentar a la prensa cuando hacía Son Amores, que estaba de novia con Mariano. Ahí que se yo, no se porque me escondía, pero bueno, por ahí recién empezas a salir, no sabes si va a funcionar o no y era como no contar nada. Era algo nuestro, veníamos de otra relación y no queres salir en todos lados”, admitió la actriz.

En eso, al ver en pantalla una imagen de ambos en escena hizo una mueca extraña que llamó la atención de todo el panel. “Recién cuando viste el beso con Mariano hiciste una cara…”, insinuó el conductor Adrián Pallares.

“¿Sabes por qué? Tenía un novio en esa época, yo no estaba con Mariano, que me decía date besos pero abras la boca. Me acordé. Mariano después cuando nos pusimos de novios me preguntaba '¿por qué me dabas esos besos?' Estaba censurada", reveló entre risas.