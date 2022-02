Ella asegura que Dios respondió una oración poderosa para cambiarle la vida. Quedó embarazada a sus 42 años sin necesitar ningún tratamiento ni asistencia de fertilidad.

“Todos estos meses estuve esperando el momento más oportuno y hoy quiero hacerte parte del acontecimiento más importante de toda mi vida”, escribió Mariela en las redes.

En este contexto, la modelo decidió revelar las complicaciones en sus primeros meses de embarazo: “Tengo una historia muy fuerte detrás de todo esto que es muy lindo. Hay una historia de lucha, triste, de pérdidas anteriores”, señaló.

Además, agregó que “cuando llega ese momento quieres todo el resguardo del mundo… a veces veo que las famosas quedan embarazadas y altiro andan flameando la ecografía por todos lados”.

Sin embargo, Mariela no quería eso. “Preferí algo más tranquilo, procesarlo, que mi bebé se afirmara bien. Tener la certeza y seguridad de que ambos estábamos en buenas condiciones”, aseguró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariela Montero (@montero_mariela)

Mariela Montero, embarazada de cinco meses: "Los primeros meses fueron muy difíciles"

La ex Gran Hermano habló sobre los complicados primeros meses. “Fueron muy difíciles para mí, me sentí súper mal, los mareos… se me movía hasta el piso, también tuve vértigo”, reveló.

Finalmente, dijo que “vómitos no tuve, pero ganas de vomitar sí. Una intolerancia, una irritabilidad que todo me molestaba, las voces, la gente. Estaba muy odiosa, insoportable”.

Por último, Mariela Montero reconoció el impacto que le generó su transformación física. “Las hormonas se te revuelven increíble… me miraba al espejo y el cambio era notorio. Más allá que soñé con esto, verlo que sucedía en mi cuerpo sigue siendo muy fuerte”, concluyó.