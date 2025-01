Marina Calabró se quebró en vivo al hablar de la muerte de Jorge Lanata: "Creía en él milagro"

Luego, reconoció: “Yo no era su amiga, fui su compañera de trabajo durante nueve temporadas y me dio un lugar con un lucimiento que pocos me han dado. Siempre será un antes y un después para mí”.

“Me recontra duele su partida porque no hubo despedida. No nos pudimos despedir de Jorge porque un 14 de junio pasó lo que pasó y no lo vimos más. Creo que todavía no tengo digerida ni asumida su muerte porque es como si hubiera pasado, salía de todas", siguió entre lágrimas.

Además, citó una frase de Elba Marcovecchio y expresó: "Yo también creía en el milagro, y sabía, porque hablé con algunos médicos, que Jorge no salía. Pero lo sabía racionalmente, íntimamente creía en la posibilidad del milagro”

“Me cuesta hablar de esta mugre familiar. Lamento que esté Manguel metida en el medio, por la que tengo un cariño, lamento que Elba se haya sentido así, lamento que sus hijas la estén pasando mal. Me parece una porquería”, reafirmó.

Elba Marcovecchio reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata: "Se metía en mi matrimonio"

En LAM (América TV), Elba Marcovecchio tuvo este martes un mano a mano con el conductor Ángel de Brito y reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata.

"Por primera vez, Elba Marcovecchio confirma que Romina Manguel fue amante de Jorge Lanata", anunció el presentador antes de mostrar la última parte de la entrevista con la abogada.

"Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo", le comentó De Brito. "Vos querés que te cuente la verdad. Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", le respondió.

"Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, misma fidelidad que él a mí me pedía", siguió.

"Cuando había mensajes que eran banquina me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar", contó. "Imaginate si me encontraba con un mensaje de ese tenor unívoco, que no admite juegos", resaltó.

Acto seguido, De Brito le consultó: "O sea, ¿Manguel quería tener una relación con él? ¿O la habían tenido y la quería retomar? ¿Cómo es? ¿Fueron amantes?".

"Jorge me había contado que sí él había tenido una relación con ella. No sé, lo que sí es seguro es que, cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", afirmó.

"¿Por ejemplo?", quiso saber el comunicador. "Y... 'Lo que te haría por una cartera Hermès'. Heavy, estábamos casados", reveló. "Y así... cuarenta mensajes más", agregó.