Marisol, la novia de Martín, expuso a la producción de Gran Hermano: "¿Esto es Gran Furia?"

Este jueves, durante El Debate, el analista Gastón Trezeguet, le dijo a la pareja de Martín: "Nunca se equivocó Furia. Y percibió que vos tenías una energía que no era la correcta".

"Te sacó la ficha, Marisol", lanzó el ex Gran Hermano de la primera edición. "¿Esa intuición se llama Coy (la hermana de Furia)? Porque el primer día que ella llegó le marcó a Martín y de repente lo empezó a odiar. Pregunto. No sé. Pensé que no se podía tirar información del afuera", disparó Marisol y le tiró un palito a la producción del reality.

"Yo lo que te preguntaría a vos: ¿de verdad me vas a negar que vos fuiste la causante de que ayer haya perdido el juego El Chino?", le preguntó picante Gastón.

"¿Qué significa perder el juego? ¿Esto es Gran Hermano o Gran Furia?", se preguntó la pareja de participante.

Embed

Los Bros tuvieron una inesperada charla en Gran Hermano y se burlaron categóricamente de Furia

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) están en la recta final y una guerra comenzó entre Los Bros, el grupo conformado por Martín Ku, Nicolás Grossman y Bautista Mascia, contra Furia.

Durante las últimas horas Martín tuvo distintos encontronazos con la entrenadora y finalmente los tres amigos culminaron la tarde con categóricas burlas hacia Juliana.

Todo sucedió en la pileta, cuando los tres varones tuvieron una charla privada y decidieron sacarle el cuero a su rival. “Que nosotros no nos damos cuenta como son las cosas, que ella nos cuida….¡¿Qué?!”, exclamó Nico.

Y el Chino sumó: “Ella es la verdad absoluta, es la justicia ¿What? Es la deschavadora de juegos”. “Es la justicia divina de lo que está bien, de lo se debe hacer, del ejemplo, de los códigos de vida, las lealtades y los valores”, siguió Bauti mientras todos se reían.

Finalmente, Martín volvió a centrarse en el juego y reprochó: “Hay una cosa que me acabo de dar cuenta, lo de los originales que ella decía, todo un verso. Pero caímos igual, era justamente para ella sacar a las minas que quedaba”.