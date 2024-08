Marisol, la novia de Martín Ku, anunció que perdió su embarazo: "El corazón de nuestro bebé dejó de latir"

“Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia”, aseguró la novia del Chino. Y cerró la desgarrador publicación: “Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”.

Cabe mencionar que la noticia del embarazo fue anunciada sin el consentimiento de la pareja. Martín, enojadísimo, había realizado un duro descargo y había remarcado: "Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé".

"No es que dimos el ok, sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora", había argumentado.

El duro descargo y bronca de Martín Ku de Gran Hermano tras la filtración del embarazo de su novia

"La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro", indicó Martín Ku.

"Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales", continuó indignado el ex participante del reality.

"Ahora solo pedimos respeto, y paciencia, que de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría", solicitó el Chino.

"Gracias por tanto amor! Les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ustedes", concluyó Martín Ku su descargo agradeciendo las muestras de cariño.