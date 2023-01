Marixa Balli, con todo contra Eliana Guercio por la polémica definición del Patinando

Embed

Este jueves en LAM, Marixa le contestó a su ex compañera: "Hice un comentario y dije: 'que raro lo que me pasó a mí en el Patinando'. Me eliminaron en un programa que fue grabado a las 4 de la mañana. Ahora ninguna se acuerda... ¡Me tienen harta!".

"Soy una mina que labura, no vivo de ningún hombre, siempre me mantuve sola porque soy una empresaria. Si hice un comentario es porque venía al tema", siguió la angelita.

Al finalizar, Marixa dijo que la ex vedette hoy tiene un presente más fructífero y no gasta tiempo en preocuparse con estos temas del pasado. "Guercio está casada con un jugador de fútbol que tiene dinero. Si me hubiese tocado a mí eso, no me hubiese preocupado por crecer, por bancarme sola, por conseguir todos mis sueños. Nunca me regalaron absolutamente nada", sentenció.

16 años después, Eliana Guercio no perdona lo que le hizo Laura Ubfal: "¡Eso es de mala persona..!"

Pese a que estuvo alejada de los medios durante muchos años, Eliana Guercio no olvida a las personas que le hicieron daño cuando daba sus primeros pasos en los medios de comunicación.

En 2007, la actual panelista de Epa Verano, América Tv, participó del ciclo Patinando por un sueño que condujo Marcelo Tinelli y que fue un furor en todo el país.

En ese entonces, Eliana salió en el octavo lugar y tuvo varios problemas con miembros del jurado. Ella venía de una pelea en Intrusos con Marcelo Polino y entiende que Laura Ubfal, una de las jurados, hacía el "trabajo sucio".

"Salvando las diferencias que nos desunen con Capristo ella ganó en muy buena ley. Yo salí octava y poco me puede haber ayudado Florencia de la V. Pero era una de las que mejor patinaba, tendría que haber terminado quinta", contó hoy en el programa que conduce Nicolás Magaldi luego de que anoche en LAM, Marina Calabró diga que Florencia de la V, otras de las jurados de ese programa, la ayudaba con los puntajes, incluso cuando se caía.

"No había afinidad con el jurado. Una persona tuvo el descaro de ponerme un cuatro. Era una vergüenza lo que hizo. No nos olvidemos que en ese momento estaba peleado con Polino y como él me ponía buena nota ella me ponía la mala", sostuvo Eliana.

Y sentenció: "Adelante de la audiencia dijo que era mala persona. No me conocía. No soy amiga y nunca lo voy a hacer. Porque pasaron los años y ella dijo que era show y que lo tenía que entender. Para mi es de mala persona hacerle daño a otra por rating. No la voy a perdonar nunca".