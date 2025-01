Marley dio el nombre de la famosa que será madrina de su hija Milenka

Lo cierto es que el conductor aún está debatiendo entre varios nombres, y hasta barajó la posibilidad de poner dos madrinas y dos padrinos.

“No decidí mucho de los padrinos. El padrino es David, uno de mis mejores amigos, o es Federico. También pueden ser los dos", comentó acerca de los padrinos, que no pertenecen al mundo de los medios.

Luego, reveló a las posibles madrinas y explicó: "De mujer están Lizy (Tagliani) y Flor (Peña)". "Si es de cuatro sería más fácil. Lizy está como en una especie de competencia porque cree que tiene que ganar el puesto", agregó entre risas.

Marley Flor Peña y Lizy Tagliani

Marley respondió a las críticas que recibió por mediatizar su paternidad

Este lunes, en LAM (América TV), Marley presentó a su hija Milenka y respondió a las críticas que recibió por mediatizar su nueva paternidad.

Desde Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos, el animador habló por videollamada con el conductor Ángel de Brito y sostuvo: "Jamás va a pasar que toda la gente esté de acuerdo con uno, eso no va a pasar nunca en la vida, ni en Argentina ni en ningún país del mundo. Con respecto al método (subrogación de vientre), cada uno puede elegir el que quiera. Yo también pensé en adoptar".

"¿Querés seguir teniendo más? Vas a ser Maru (Botana)", broméo el periodista. "Y a veces me agarra", le contestó el comediante.

Instantes después, Ángel le preguntó por las críticas específicas que hicieron Malena Pichot y Daniel Gómez Rinaldi. "No me llegaron sus críticas, pero la verdad es que...", dijo Marley y agregó el De Brito: "Que te chupa un huevo". "Claro, sí, imaginate que yo estoy feliz con mi hija", admitió y remarcó: "Es totalmente válido que alguien no esté de acuerdo".

Luego, el conductor del ciclo de espectáculos le comentó que Rinaldi lo había cuestionado por "mostrar en Instagram todo el paso a paso".

"Sabés qué. Hubo mucha gente que me agradeció. Me dijeron 'está bueno que vos estés mostrando todo esto'. Hay mucha gente que se anima a hacerlo después de que uno lo muestra. ¿Sabés la cantidad de personas que quieren ser padres ahora y capaz están solos?", contó Alejandro Wiebe.

Más adelante, se refirió a la exposición de su hijo Mirko en las redes. "Yo también les quiero contar que estas charlas las tengo con las maestras de la escuela y yo siempre les digo 'si ustedes ven que algo le hace ruido a Mirko con respecto a la exposición, yo siempre estoy listo para cerrar la cuenta'", reveló.

Y continuó: "Cuando era muy chiquito, él tenía dos años, estábamos en la playa y la gente venía a sacarse fotos y decía 'foto, no'. Ahora es al revés. Ahora él ve que yo me saco una foto y se apura para agregarse a la foto porque él también quiere salir. Él lo ve como un juego".