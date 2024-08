Marley enfrentó la denuncia por presunta corrupción de menores: "Es una extorsión y tengo pruebas"

Embed

"Él se mudó a Estados Unidos en 2002. Lo acompañé un montón de veces en distintas cosas. Se casó y conocí al marido. Íbamos a cenar. Teníamos muy buen vínculo desde los 25 o 23 años. Me acuerdo que tenía un Instagram de su negocio de Yoga. Yo le ponía like porque quería que más gente lo viera. Un día me llama y me dice que la mamá estaba muy mal acá en la Argentina y que no la podía atender la obra social. Yo intercedí ante la obra social para que la atendiera. Me llamó emocionado para agradecerme. El vínculo era perfecto, todo era genial", continuó.

El conductor indicó que le pidió una ayuda económica, se negó a hacerlo y la relación cambió de forma drástica. "Un día se comunica conmigo en el 2022 y me dice que estaba lleno de deudas, que necesitaba mi ayuda. Me pide una cifra gigante en dólares. Yo no tenía plata en ese momento. Le dije: 'En ese momento no puedo, no tengo plata'. No le cayó muy bien eso y la relación se enfrió. El año pasado, aparece con exigencias y amenazas diciéndome 'tenes que comunicarme con mi abogado, si no lo hacés vamos a ir a la prensa y a varios periodistas de espectáculos'. Me extorsionó", detalló.

Marley señaló que pensó que Adrián lo estaba amenazando con hablar de su sexualidad, un tema que el animador evitó exponer en los medios: "Me sorprendió porque dije: '¿qué es lo que puede contar?'. Debe querer hablar de mi sexualidad, pero en 2024 que hablen de mi sexualidad me parece una tontera".

"Nunca imaginé que su desesperación podía ser tanta para hacer una denuncia como la que hizo con un montón de falsedades. Tengo todas las pruebas grabadas y presentadas ante escribano para llevar a la Justicia. Me extrañó muchísimo lo que estaba pasando", añadió.

El conductor advirtió que el testimonio carece de veracidad y demostró que comienza con una incongruencia. "Les quiero dar el primer ejemplo, dice que en 1996 me conoce personalmente, que va a mi casa, que queda en Don Torcuato. Yo el terreno lo compré en 1998 y tengo el título cuando compré. La casa se construyó en el '98 y me mudé en el '99, cuando ya tenía 20 años", explicó.

Al finalizar, Marley anticipó que irá hasta las últimas consecuencias para limpiar su buen nombre. "Voy a hacer una denuncia penal porque hace una denuncia con un delirio de cosas. Nunca imaginé que iban a venir con un relato de mentiras. Yo soy acumulador y tengo cosas guardadas con todo lo que pasó. Eso va a ser presentado ante la Justicia. Yo quiero que salga la verdad a la luz. Todo es mentira y tengo las pruebas para refutarlas", sentenció.

El testimonio de Adrián Molina, denunciante de Marley: "Fue una relación de abuso"

Adrián Alfredo Molina estuvo en el piso de Intrusos, América TV, y dio por primera vez detalles de la grave denuncia que hizo por corrupción de menores contra Marley.

El hombre tiene 44 años y vive en Miami pero viajó a la Argentina para realizar la presentación judicial hace unos días, al narrar el supuesto vínculo sentimental que tuvo con el animador cuando tenía sólo 17 años.

"Las cosas cuando pasan de pequeño no son procesadas hasta mucho tiempo después, no tenía esas herramientas, las tuve que encontrar en terapia", indicó Molina en charla con el ciclo que conduce Flor de la V.

"Salí del closet cuando tenia 24 años, nadie sabía que era gay. Él (Marley) fue la primera persona que supo que era gay", reconoció Adrián.

Embed

Y explicó: "Nos conocimos por Internet y se trasladó a correo electrónico. Tenía 17 años en esa época. Fue una relación de más de tres años que era una relación de abuso".

Sobre sus encuentros con el conductor, el denunciante comentó conmovido: "No recuerdo palabras, sí sensaciones, sentirme pequeño al ver esta persona. Sentía que estaba en un situación que no era buena".

"A esa edad mi cerebro no estaba desarrollado. Siempre hubo una sensación de 'me usaron', lo digo ahora y me da escalofríos", se sinceró Adrián.

"Para una mente de 17 años fue mi primer pareja y una persona famosa. Mi actual pareja, que es abogado, fue quien me hizo las preguntas correctas", reconoció sobre por qué se anima a contar su historia ahora. Y dejó en claro: "Nunca extorsioné a esa persona por esto".