Marley reveló por qué él y Mirko son dos gotas de agua: "Nos reímos parecido..."

Marley posteo jardin de infantes - sos igual a mirko.jpg

En tanto, hace unas semanas Marley había mostrado que su hijo tiene la misma sonrisa que él tenía a su edad (4). "Lo que es un hecho es que nos reímos mucho y nos reímos parecido!", había asegurado la estrella de Telefe sobre el asombroso parecido que Mirko tiene con él, generando cientos de miles de reacciones amorosas como las de Nancy Dupláa o Georgina Barbarossa.

Masrley mirko posteo sonrisa.jpg

Pero eso no es todo, ya que apenas unos días después el conductor de La Voz Argentina 2022 difundió otra foto comparativa entre él y su hijo, donde se ve que Mirko asombrosamente también comparte el mismo corte de pelo que su papá usaba en sus primeros años de vida, volviendo a despertar las reacciones de su fandom sentenciando que son efectivamente son dos gotas de agua.

Marley mirko posteo peinado.jpg

Marley confirmó que será papá otra vez y reveló en qué etapa se encuentra

Marley viene de conducir la ceremonia de los Premios Martín Fierro en el Hotel Hilton y está llevando adelante su sueño de seguir agrandando la familia tras el nacimiento de Mirko en Estados Unidos en octubre de 2017.

Hace unos días el conductor habló en el programa Flor de Equipo y contó que será papá de una beba y reveló qué nombre eligió para ella. Además, explicó por qué no subrogará el vientre de la mujer que gestó a Mirko.

marley 1.jpg Marley y su hijo, Mirko Wiebe.

"Ya lo empecé, sí. Estamos en la etapa en la que ya hay embriones En este momento están en la búsqueda de la madre subrogante, ya que en esta oportunidad no será la misma que gestó a Mirko", explicó Marley.

Y contó por qué tomó la decisión de acudir a otra mujer para que lleve en su vientre a su hija: "Ella tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tipo de emergencia, tres semanas antes, por un problema de presión de ella, estaba en riesgo la vida de ella en ese momento".

"Por eso, Mirko nació antes y hace poco estaba hablando con ella y me dice 'No vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente, del mismo marido'", sumó el conductor. Así como también confirmó el nombre que eligió para su hija: "Se llamaría Milenka. Me gusta Milenka", que significa mi pequeña en ruso.