Marley se refirió a las versiones de pelea con Flor Peña: "Cuando hicimos la reunión ella..."

Además remarcaron la ausencia de Peña en una reunión en la casa de Marley, que él mismo posteó desde sus redes sociales donde se los puede ver en ensayando el casamiento de Lizy en la pileta junto a su habitual grupo de amigos, entre los que están Humberto Tortonese y Elizabeth Vernaci.

Embed

Así las cosas, Alejandro 'Marley' Wiebe respondió la consulta directa de PrimiciasYa sobre el asunto, y no dudó en desmentir toda versión de pelea con Peña. En medio de risas por el trascendido, el exitoso conductor de Telefe aseguró "Nos llevamos súper bien" sobre su relación con Flor.

Al tiempo que explicó que "Ella estaba en Salta cuando hicimos la reunión" y para despejar toda duda sobre supuestos celos de Flor Peña hacia Lizy confirmó a este portal que además "Hoy va a la fiesta de casamiento" de Tagliani.

marley flor peña lizy tagliani.jpg

El accidente en vivo de Marley con Mirko por el quedó casi desnudo: "¿Me manché o no?"

Hace unas semanas, cuando Marley estuvo en el ciclo A la Barbarossa junto a su hijo Mirko, protagonizó un desopilante blooper por el cual casi termina desnudo al aire.

Su hijo se le tiró encima mientras él charlaba con Georgina Barbarossa y Marley quedó con su camisa abierta por completo y un botón de la misma se había roto.

marley 2.jpg

Mirko intentó jugar con su papá y terminó rompiendo la camisa del animador. "Uy, me rompió la camisa. Salió volando un botón… Estaba exigida la camisa. Después buscamos el botón. Me quedó abierta", se sorprendió.

"Te estás desnudando porque sabés que garpa… Pero te estás abrochando al revés", le dijo entre risas Georgina.

Y Marley agregó: "Se reventó la camisa. Me la reventó Mirko. En este programa están me pasando todos accidentes. ¿Me manché o no?". "Si te desnudas garpa", agregó Georgina.