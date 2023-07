Martín Fierro 2023: Mirtha Legrand se impuso como Mejor labor en conducción femenina y batió un récord

A lo largo de su carrera, Mirtha ha logrado quedarse con varias estatuillas que, desde ya, tiene contadas. "No es vanidad. No lo tomen a mal, pero les voy a decir cuántos Martín Fierro tengo... este es el número 26. Tengo el de Oro, el de Brillantes y no sé cuántos más", recordó.

La Chiqui expresó sus ganas de volver pronto a la pantalla chica. "Ahí está Nacho Viale, le pueden preguntar a él por mi vuelta a la TV. A mí me encanta trabajar. Me hace muy bien", sostuvo.

Antes de volver a su mesa, la diva destacó a quienes trabajan detrás de cámara para su programa. "Muchas gracias a mi producción y a Canal 13, donde he sido muy feliz. Ahora estoy en un impase, no sé dónde voy.... ya se lo diremos", sentenció.

Premios Martín Fierro 2023: Gran Hermano se llevó el Oro

Gran Hermano 2022 se consagró con el Oro en los Premios Martín Fierro 2023. El reality arrasó en la ceremonia, que contó con la trasmisión oficial de Telefe y la conducción de Santiago del Moro.

El formato internacional se impuso en la categoría Producción integral y Reality. Además, Santiago Del Moro recibió una estatuilla en Labor conducción masculina y Eugenio Gorkin se impuso como director de no ficción.

Damián Betular y Germán Martitegui, en representación de MasterChef -los ganadores del Oro en la edición 2022 de los Martín Fierro-, fueron los encargados de otorgarle el galardón a todos los que fueron parte de Gran Hermano.

Santiago del Moro agradeció el reconocimiento junto a los hermanitos, Alfa, Nacho Castañares, La Tora, Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Daniela Cellis.

"Este Martín Fierro es el fruto del laburo, del sacrificio, de mucha gente. Es un programa que nunca para. Volvieron los veinte puntos de rating a la TV argentina. ¡Aguante Gran hermano. Gracias por tanto", expresó el conductor.

"Ganar el Oro es un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación, a la pasión. Agradecer a Paramount, a Pluto, a Kuarzo, a Telefe, a toda la gente que está detrás de este programa", concluyó Dario Turovelzky, directivo de Viacom y Telefe.