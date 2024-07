Martín habló de más con Nicolás sobre su apoyo a Bautista y Gran Hermano tuvo que intervenir

"Entre Los Bro se dividen los votos ahora, en placa positiva porque son dos. Yo decidí por Bautista. Ya vas a ver todo. Hay muchas cosas amigo. No tiene nada que ver con vos", le dijo el Chino a Nico.

Ahí, Grosman, le consultó sorprendido: "¿Y con qué tiene que ver?". "No puedo ir más allá. Te juro que quiero contarte todo, pero no puedo ir más allá. Tengo muchas ganas de hablar y de todo pero no puedo. Nosotros entramos para cuidarlos", le contestó Martín.

Inmediatamente, el 'Big' intervino en la conversación y anunció: "Martín, no podés hablar de eso".

La dura advertencia de los ex participantes de Gran Hermano que dejó preocupados a los finalistas

Los finalistas de Gran Hermano (Telefe), Bautista Mascia, Emmanuel Vich y Nicolás Grosman, recibieron a algunos de sus ex compañeros para que los ayuden con sus campañas de cara a la final y comenzaron a recibir información sobre el exterior que los dejó algo preocupados.

Lo cierto es que durante la cena los jugadores se preguntaron si el romance entre Lucia y Rosina finalmente se había concretado, y sin dar muchos detalles, Isabel sentenció: "Chicos, cuando salgan se van a enterar. Eso fue hace mucho".

"Las cosas afuera son diferentes. Acá es una realidad y de la puerta para afuera otra. Acá son una persona y de la puerta para allá se transforman en otra. Olvidate", aportó Chula. "¿Me estas jodiendo? ¿Pero cómo podés cambiar tanto?", reaccionó Bauti.

"No sé si la palabra es cambiar, quizás siempre fue así. Yo creo que es muy difícil mantener un personaje en el tiempo pero sí afuera te encontrás con otros estímulos o con otro tipo de vida y la ansiedad te empieza a pegar", comentó Licha.

Y amplió: "Te preocupás por el trabajo. Vos acá sabés que, si ganás la prueba, vas a tener comida la semana que viene. Afuera pensás en 'tengo que trabajar'". "Afuera vamos a pensar en que tenemos que sobrevivir...", respondió Emma algo preocupado.