El show sorpresa que dio Soledad Pastorutti antes de la misa del Papa: interpretó una emocionante canción católica

Soledad Pastorutti cantó ante una multitud que se dio cita en el Monumento de los Españoles del barrio de Palermo donde el Papa León XIV brindó su primera misa en la Argentina.
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La cantante Soledad Pastorutti hizo un show antes del comienzo de la histórica misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles en Palermo.
Soledad Pastorutti cantó ante una multitud que se dio cita en el Monumento de los Españoles del barrio de Palermo donde el Papa León XIV brindó su primera misa en la Argentina.
Minutos antes de la llegada del Sumo Pontífice al lugar en el Papa Móvil y mientras era esperado por miles de fieles, la Sole cantó varias canciones para dar un contexto de mayor emotividad al histórico momento.
La cantante lució su clásico poncho con los colores de la bandera argentina y estuvo en el escenario principal acompañada con su hermana Natalia entonando canciones religiosas.
Soledad Pastorutti representa una identidad profundamente argentina y popular. Su música tiene una capacidad especial para unir generaciones, territorios y sensibilidades.
Su participación ante Su Santidad León XIV no se limita a interpretar canciones: es una forma de transmitir, a través de la música, los valores que esta visita representa.
La cantante se presentó ante el Papa León XIV y ante millones de familias reunidas en oración en el escenario principal ubicado en el Monumento de los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires.
El repertorio fue elegido con detenimiento y con un sentido claro: cuenta de dónde venimos, en qué creemos, cómo nos vinculamos con los demás y qué país queremos construir. Es un recorrido por nuestra identidad, nuestra fe y nuestra esperanza como pueblo.
Las cinco canciones elegidas por la Sole fueron: La Viajera (nuestras raíces, nuestra tierra y la identidad argentina), Alma Misionera (la vocación de servicio, la solidaridad y el compromiso con los demás), Aleluya (la espiritualidad, la emoción y la conexión con lo trascendente), Oración del Remanso (la fe sencilla, el trabajo, la humildad y la esperanza frente a las dificultades) y Los Paisajes (el deseo de construir una sociedad más justa, inclusiva y humana).
A primera mañana, en el Cottolengo Don Orione en Claypole, fue Abel Pintos el encargado de cantarle al Papa León XIV la canción La llave, emocionando a todos en el recinto.
Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Pampita, Yanina Latorre y Flor de la V, entre otras figuras, estuvieron entre los famosos que participaron de la histórica jornada por la visita del Papa León XIV a la Argentina.
Desde temprano millones de personas se acercaron a distintos puntos de la ciudad con la esperanza de verlo de cerca y también convoca a varias figuras del espectáculo que también quisieron ser parte de uno de los eventos más masivos del año.
Entre las celebridades presentes ya mencionadas también se destacaron Vicky Xipolitakis, Daniel Scioli y Analía Franchín.
RS Fotos