Martina de Gran Hermano 2022 recibió un fuerte repudio en medio de una nota: "¡Maltratadora!"

Esta semana, Martina dio una nota a Intrusos (América TV). Mientras estaba analizando el reality, una chica pasó en bicicleta y gritó: "¡Maltratadora!".

La ex Gran Hermano 2022 miró para atrás, se sonrió y siguió dialogando con el programa de Flor de la V. "Siguen sin entender que no, pero bueno", comentó sobre los supuestos casos de maltrato en su colegio.

martina-gran-hermano.jpg

Martina destrozó a Alfa tras la última eliminación en Gran Hermano 2022: "Lo que le hizo a Coti fue nefasto"

El domingo, Walter Santiago logró superar la placa de nominación y Juan Reverdito se convirtió en el cuarto eliminado de Gran Hermano 2022.

En la casa, muchos quedaron sorprendidos con la decisión del público porque creían que Alfa iba a tener que irse luego de haber protagonizado una situación inapropiada con Coti, diciéndole palabras subidas de tono.

En una nota con Intrusos (América TV), Martina Stewart Usher, cuestionó las actitudes del más veterano de la casa. "Lo que le hizo a Coti fue nefasto", remarcó.

La ex jugadora indicó que Alfa actuó de forma premeditada. "Creo que se lo hizo a ella porque es la más chica. Hubiera sido diferente si me lo hacía a mí o a La Tora", sostuvo.

Al finalizar, Martina recordó que no veían bien ciertas conductas de su ex compañero de convivencia. "Te habla y se te tira encima. No respecta el espacio personal", concluyó.