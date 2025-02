Martina quedó muy afectada por la expulsión de Luca de Gran Hermano 2024: su desconsolada reacción

Luca duró pocos días en la casa por no cumplir con las reglas y hablar de más en varias ocasiones, algo que GH castigó con su inmediata expulsión.

Martina se mostró muy angustiada y shockeada a minutos de la salida de Luca y se descargó en una charla en una de las habitaciones con Lourdes Ciccarone.

"Otra vez solas. ¡Me quiero matar! ¿Qué habló boluda? ¿Con quién habló?", lanzó Martina sin poder creer lo que pasó con Luca, quien ya se había retirado de la casa.

A lo que Lourdes comentó: "Eso es lo peor de todo... Nos cagaron. No hablamos. Puede ser que lo esté dejando pasar y capaz sí pero no me acuerdo".

"No dijo nada", defendió Martina a Luca. Y su compañera le explicó: "No dijo nada que me shockee. Así esta semana (haciendo gestos para abajo)".

"En la pelea no dijo nada. Somos cada vez menos. ¡Me quiero matar! Después le hacemos la valija y nos quedamos con su foto... ¡Qué bronca!", concluyó Martina Pereyra mientras se recostó en la cama visiblemente afectada.

Gran Hermano 2024: Santiago del Moro reveló quién reemplazará a Luca tras ser expulsado

El conductor de Gran Hermano 2024, Telefe, Santiago del Moro, anunció este lunes quién reemplazará a Luca Figurelli tras su expulsión de la casa más famosa del país.

El presentador abrió el sobre amarillo y reveló: "Quien ingresa próximamente a la casa es... Viene un conocido". "El golden ticket", gritaron los analistas.

"Lo importante del golden ticket es que Gran Hermano se los va a dar a ustedes. Ustedes van a elegir quién. Gran Hermano va a proponer y ustedes van a elegir quién ingresa", detalló Del Moro.

Antes del anuncio, se conoció a quiénes le anularon los votos Saif y Delfina para la nominación del miércoles. "Voy a anularle los votos a Tato", afirmó el egipcio.

"Así que Tato cuando vaya al confesionario va a nominar, pero él no va a saber que no van a ser tenidos en cuenta. ¿Delfi?", acotó el animador. "A Ulises", sostuvo la última eliminada del reality.