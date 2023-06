Más sincero que nunca, Roberto Moldavsky habló del comentado romance entre su hijo y Lali Espósito

"¿Salen? ¿Vos sos el suegro de Lali?", consultó directa la locutora María Isabel Sánchez. Sin dudar un instante, Roberto confió astuto: "No creo que sean novios, o por lo menos no me he enterado. Sé que se llevan muy bien... Ella ha venido una vez al show nuestro y se han ido juntos, pero no...".

Al tiempo que el popular humorista concluyó algo resignado, pero con la picardía que lo caracteriza: "Los hijos no largan mucho, pero sé que se conocen y se dan bola, pero no es la novia de Eial... a mí me encantaría", dejando más que claro cuánto le gustaría ser el suegro de Lali Espósito.

Embed

La inédita foto de Lali Espósito que hizo explotar las redes: "La misma"

Lali Espósito no para. Ahora está en España a días de comenzar su gira por Europa y, semejante presente laboral, la tiene entusiasmada y muy movilizada. Por eso, compartió una foto inédita de su infancia de cuando recién empezaba a dar sus primeros pasos en la música.

"Foto uno: Bajando del escenario del primer show de mi vida a los 11 años", escribió en la publicación de su cuenta de Instagram. Y agregó: "Foto dos: por subir al escenario en el último show del #DisciplinaTour hace dos meses".

LALI ESPOSITO INSTAGRAM CHIQUITA.jpg

La cantante se presentará el próximo viernes 23 en Viva Latino Festival, en Viena, y después actuará en Suiza, Valencia, Canarias, Milán, Polonia, Asturias, Coruña, Chiclana de la Frontera, Burriana, Torrelavega, Alicante, Madrid y finalizará el 13 de septiembre en la Ciudad de México.

La publicación de Lali explotó las redes y recibió muchísimos comentarios como el de Mery del Cerro: "Te amo"; o el de Benjamín Rojas: "Estás on fire"; Agustín Cachete Sierra le puso un emoji de corazón; y Celeste Cid comentó: "La misma", entre otros mensajes llenos de amor.