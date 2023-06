Lali Espósito se hartó de todo y le hizo un contundente pedido a sus seguidores

Y es justamente a ellos a quienes concretamente les habló en las últimas horas desde su cuenta de Twitter. Cansada de las furiosas peleas de su fandom con los de otras cantantes, especialmente el de la otra diva pop nacional y amiga, Tini Stoessel, les pidió para con las agresiones.

TW Lali Espósito dejen de pelearse .jpg

"Aprovecho que paso por acá para pedirle a todo aquel que me quiera y se sienta parte de mi vida y de mi fandom que dejen de pelearse y de hacer comparaciones y poner su energía en esas cosas. Sé que defienden por el amor pero no lo necesito ni me representa. Disfrutemos lo lindo!", pidió contundente Lali en un primer posteo.

En tanto, arengó un segundo tuit a cambiar de una vez por todas el chip del hate por el respeto y el amor. "Taaaantos años, taaaantas cosas increíbles, taaaantos momentos megas. Eso es lo que vale! Seamos amorosos y respetuosos y a quienes no lo sean simplemente cantémosle Quieneees soooon... o boomergan jaja lxs amo", concluyó firmando con un emoji de un corazón.

TW Lali Espósito dejen de pelearse 1 .jpg

La contundente respuesta de Lali Espósito a Maxi Trusso después de que la llamara "grasa"

Hace un par de semanas, y así porque sí, Maxi Trusso criticó la música de Lali Espósito durante una entrevista en Intrusos (América TV) y no dudó en disparar con desparpajo que la morocha es el "Máximo exponente de la grasada".

"Se está esforzando por cantar bien pero juntate con nosotros Lali, hacete del barrio, tomemos unos whiskys y hacemos rock and roll en serio. Ella es el máximo exponente de la grasada", fue la declaración del referente del electropop.

Embed

No conforme con ello, Trusso se mostró irónico al mencionar la reciente colaboración de Lali con Miranda!: "Ale Sergi me parece un divino, pero no entiendo cómo hizo ese compromiso. Él sabe lo que es el rock y eso no es rock".

Lali Espósito Maxi Trusso.jpg

Claro que al final de sus declaraciones Maxi Trusso deslizó, ninguneando de alguna manera a Espósito: "No es culpa de las chicas, no son culpables ellas, ellas no tienen nada que ver. Ellas son divinas, son muy lindas. Lali, como dijo una vez, es un lindo pony, es una linda chica".

Pasados unos días, y mientras descansa en el caribe mexicano bien acompañada, Lali Espósito le respondió sin nombrarlo pero contundente. Desde su cuenta de Twitter lanzó haciendo referencia al tema que tributa a Moria Casán: "Este 'moment' no puede ser más, ¿quiénes son? jajajaja. Besitos".