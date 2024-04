Matías Alé otra vez enamorado después de mucho tiempo soltero: "Quiero..."

Y amplió sobre esta relación que lo ilusiona y que prefiere mantener por el momento al resguardo: "Estoy solo, duermo solo, vivo solo, como solo y trabajo solo. Y, de vez en cuando, duermo abrazado. Pero no importa con quién, ni dónde, cómo, ni cuándo".

“Ya se van a enterar seguramente en algún momento, pero no hay apuro. Estoy focalizado en prevalecer ese vínculo y cuidarlo. Por eso, tampoco hablo mucho, porque ya lo hice y aprendí. Tal vez, exponer mi vida privada no me ha resultado positivo”, continuó Matías Alé.

Matías aclaró que lo charló con ella y que ambos coincidieron en no dar a conocer el vínculo en público: “Esto lo hablamos entre nosotros. Entonces, estamos yendo despacio, a paso lento. No voy a decir nada".

"Lo que sí estoy muy feliz, tranquilo y en paz. Ese tiempo que depositaba en varios vínculos hoy lo deposito en preparar mi escena para hoy a la noche que tengo clase de teatro, en hablar con mi madre. Estoy atravesando un muy buen momento personal, profesional, familiar, de salud y de amigos”, cerró el actor sobre su buen presente.

matias ale.jpg

Matías Alé y Hernán Drago confesaron sus ganas de hacer teatro juntos con una jugada propuesta

Matías Alé y Hernán Drago apuestan a nuevo proyecto juntos y sorprendieron con la propuesta de un obra teatral durante una charla exclusiva para Primicias Ya.

Si bien ambos cuentan con una agenda apretada, se mostraron entusiasmados por encontrar el momento perfecto para comenzar un nuevo camino juntos y enfrentarse a nuevos desafíos.

"Me encantaría por ahí juntarnos en septiembre-octubre para empezar a analizar y poder llegar alguna vez al teatro. Lo tengo como un objetivo, no para recibirme de actor, sino como experiencia para pasarla con gente que uno quiere. Hacer dos, tres meses temporada y decir, que divertido, todas las noches me divierto, la gente se divierte y creo que es lindo darle una sonrisa a la gente", reconoció el modelo.

Por su parte, el humorista también expresó sus ganas y comentó: "Buscar una obra linda de dos personajes, que sea distinta, creo que puede ser divertido, hacer gira es muy lindo. Hasta diciembre también ya firme para hacer radio, tengo varios proyectos, incluso una peli”.

Por último, luego dejar en evidencia la gran conexión que tienen entre los dos, Drago abrió la puerta a un tercer integrante para esta idea. “Hay un tercer loquito que se suma, comparte mucho también el público nuestro y la vamos a pasar bien, el señor Rodrigo Vagoneta. Veremos si más adelante se acomoda todo y podemos llevar a cabo esta idea el año que viene o en 2026".