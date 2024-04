Matías Alé y Hernán Drago confesaron sus ganas de hacer teatro juntos con una jugada propuesta

"Me encantaría por ahí juntarnos en septiembre-octubre para empezar a analizar y poder llegar alguna vez al teatro. Lo tengo como un objetivo, no para recibirme de actor, sino como experiencia para pasarla con gente que uno quiere. Hacer dos, tres meses temporada y decir, que divertido, todas las noches me divierto, la gente se divierte y creo que es lindo darle una sonrisa a la gente", reconoció el modelo.

Por su parte, el humorista también expresó sus ganas y comentó: "Buscar una obra linda de dos personajes, que sea distinta, creo que puede ser divertido, hacer gira es muy lindo. Hasta diciembre también ya firme para hacer radio, tengo varios proyectos, incluso una peli”.

Por último, luego dejar en evidencia la gran conexión que tienen entre los dos, Drago abrió la puerta a un tercer integrante para esta idea. “Hay un tercer loquito que se suma, comparte mucho también el público nuestro y la vamos a pasar bien, el señor Rodrigo Vagoneta. Veremos si más adelante se acomoda todo y podemos llevar a cabo esta idea el año que viene o en 2026".

El solidario mensaje de Matías Alé a Silvina Escudero tras enterarse de la pérdida de su embarazo

En las últimas horas se supo que Silvina Escudero estaba atravesando un momento muy duro ya que perdió un embarazo de forma reciente y eso la alejó completamente de su trabajo como bailarina y en los medios.

Al hacerse pública la noticia, que fue contada por Ángel de Brito en LAM (América), a pedido de Silvina, Matías Alé, quien fue pareja durante muchos años de ella, decidió solidarizarse con la situación y le dejó un cálido mensaje.

Todo sucedió en una nota con Intrusos (América), donde el humorista habló desde Mar del Plata y en principió expresó: “Ya pasó mucho tiempo, pasaron muchos años y nos llevamos muy bien. No tengo vínculo ahora, se que está en pareja, que se casó y esta muy bien, me pone muy feliz”

Luego puntualizó en el difícil momento de Silvina y aseguró: "Siempre con las personas con las que yo he compartido una vida, siempre uno se preocupa y se solidariza. No la voy a llamar, no voy a hablar, pero simplemente a través de ustedes mandarle un cálido abrazo”.

“No se que es lo que tiene porque creo que ella no lo contó todavía pero tengo los mejores recuerdos y ojalá que se ponga bien y no sea grave lo que le pasó”, completó.

Además, recordó el trato de Silvina cuando él fue quien la pasó mal y destacó: "Yo se que ella cuando yo no la pase bien la fueron a buscar para preguntarle de mi estado de salud y tuvo muy lindas palabras para mi. Tampoco ella sabía mucho que era lo que yo tenía pero se preocupó por mi".