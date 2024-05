Matías Alé presentó a su nueva novia, 24 años menor que él: "La edad no afecta en nada"

Luego, ante la consulta del cronista Matías Vázquez sobre sus relaciones pasadas, Alé recordó la historia de amor con Graciela Alfano. "Me enseñó mucho. Yo tenía 22 años y ella, 47″, expresó.

“Entonces, de alguna manera, me enseñó a dejarme crecer, cómo acompañarme, qué cosas no hacer para que no se termine la relación. Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Ella fue una gran maestra ”, agregó.

Por último, reflexionó: “Siempre dije que la vida me iba a regalar un gran amor y apareció Martina. La edad no afecta en nada, no nos damos cuenta. Ella es como Alfonsina Storni en un cuerpito de 22 años”.

Matilda Blanco dio detalles del fogoso romance que tuvo con Matías Alé: "En ese momento comía carne"

Este martes en LAM (América TV), la panelista Matilda Blanco reveló varios detalles de lo que fue su romance con Matías Alé. En el ciclo conducido por Ángel de Brito recordó su relación con el ex de Graciela Alfano.

“Fue un touch and go y después otro touch and go y así, unas veces”, contó la coach de imagen. Y agregó: “Era la época de Este es el show y él me levantó a mí. Decía que yo lo había puesto muy nervioso porque hablé de su ropa y lo empecé a tocar y en el programa me sentaban sola con él”.

“Del canal fuimos a comer algo y después fuimos a su casa”, detalló. También aclaró que en ese momento ninguno de los dos estaba buscando algo serio.

Más adelante, la crítica de moda explicó: “Él estaba en el Bailando, fue muy loco porque nadie se enteraba y él vuelve y se sienta en la mesa, yo estaba con un amigo, y bajan por la escalera Marcelo Tinelli, el Chato Prada y todo el mundo me vio ahí”.

“Estábamos en un lugar de sushi y estaba Marcelo y al otro día se enteró todo el mundo”, sumó. Y lanzó con humor: “En ese momento comía carne y buena carne”.