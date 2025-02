Matías Alzueta, el prestigioso actor que sueña con representar a Olmedo en cine

-¿Cuándo descubriste tu vocación por la actuación, que te ha llevado a ser el actor que eres hoy?

Desde que tengo uso de razón recuerdo que ya manifestaba querer ser actor. Era un niño bastante solitario que utilizaba mucho la imaginación creando personajes y situaciones en las que ya actuaba. Nunca quise ser otra cosa que no fuese actor.

-¿Cuál es tu formación académica que te ha permitido desarrollar tus habilidades como actor?

Desde pequeño comencé a incursionar en clases de teatro en mi ciudad, Carmen de Patagones, y ya cuando finalicé la secundaria y viajé a Buenos Aires pude formarme con distintos maestros pero sin dudas la mayor formación fue en el Estudio de Lito Cruz a quien le debo todo lo que soy como actor.

-¿Cuándo consideras que fue tu debut profesional, que marcó el comienzo de tu carrera como actor?

Mi debut profesional fue en el año 2010, lo recuerdo con mucha ternura. Fue una obra en teatro off que se llamó "Somos los que Estamos". Me ponía muy nervioso a un extremo en el que no podía disfrutar para nada lo que hacía pero aún así tengo un grato recuerdo de esa obra.

fdca2d0c-b7c3-48f5-980a-6c022b8c65f7.jfif

-Cuéntanos sobre tu trayectoria profesional, que ha sido tan variada y exitosa...

Mi recorrido siempre ha sido en teatro independiente, hice personajes muy diferentes entre sí, trabajé con textos desde Urdapilleta hasta de Jean Paul Sartre. En cine tuve incursiones que me dieron muchas satisfacciones como el protagonico en Ave Fénix con el que obtuve tres premios internacionales a mejor actor. El año pasado conduje en el Palacio Libertad un homenaje a Fernanda Mistral y la posterior proyección de su último trabajo, me lo propuso mi amiga directora Karina Grinstein y enseguida dije que sí. Desde hace años me dedico a formar actores.

-¿Qué te inspira para componer un personaje, y cómo logras meterse en la piel de cada uno de ellos?

Me motiva que sea diferente a mí, poder meterme en la piel y la psiquis de otra persona. Aunque siempre, por más diferente que sea el personaje, se encuentra algún punto en común con el actor. Soy detallista, pienso en su forma de moverse, de hablar, de vestir, de relacionarse. Soy obsesivo con mi trabajo.

alberto olmedo.jpg

-¿Con quiénes te gustaría trabajar en el futuro, y qué proyectos te gustaría abordar?

Sin dudas con los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat, son maravillosos. Me gusta mucho lo que hacen Campanella y Trapero. Con actores mi sueño es compartir escenas con Beto Brandoni y Oscar Martínez y Francella, ya llegará.

-¿Qué proyecto tienes para este año, y qué objetivos te has propuesto alcanzar?

En primer lugar volver a Buenos Aires, mi etapa Carmen de Patagones formando actores fue maravillosa pero siento la necesidad de volver a actuar. Estoy abierto a propuestas laborales. Esperando también la confirmación para filmar algo a mitad de año.

-¿Cómo te ves a futuro, y qué metas te has propuesto alcanzar en tu carrera como actor?

Me veo viviendo de lo que amo y actuando que es lo que me apasiona.

-¿Cuál es tu mayor sueño, y qué te gustaría lograr en tu carrera como actor?

Encarnar al negro Olmedo en una biopic, él es un gran referente para mi. También me gustaría participar en series, me crié viendo tv y ese formato me apasiona pero mi mayor sueño sería llamarte en un futuro no muy lejano, recordarte esta entrevista y decirte que lo he logrado.