Matías Vázquez furioso con la actitud de Nancy Pazos: "Ahora te hacés la cocorita y realmente..."

Por su parte, Matías Vázquez reaccionó fuerte también contra Pazos: “No, no, Nancy, eso no se hace. Si una periodista como vos, una mujer que habla de todo, de golpe discrimines así a nuestro cronista Walle y te hagas la cocorita, realmente rompe un poquito las pelotas”, arrojó Vázquez.

“¿Sabés qué es una falta de respeto? Porque me acuerdo que muchas veces también la fui a buscar como cronista y ella cuando quiere hablar te pide que hables y si no, te pasa por encima. Así que acá me parece que se fue muy de mambo esta mujer”, agregó Matías.

“Es que lo que dije, que nos discrimina, y me lo acaba de confirmar ella. Yo dije ‘nos discrimina por lo que pensamos, por nuestra ideología’, y lo acaba de confirmar, sí, nos discrimina”, señaló Fernanda Iglesias.

“Peor, ella no está abierta al debate. O sea, si vos sos de la vereda de enfrente, ella no habla con vos. Es peor todavía”, señaló Pochi. “No la busquemos más a Nancy, listo. No nos quiere dar nota porque supuestamente pensamos distinto a ella. (…) Lo bueno es que ya lo dijo públicamente y queda expuesto que no nos quiere dar nota porque supuestamente somos gorilas”, cerró Pampito.

Nancy Pazos fue picante y usó un duro apodo para referirse a Mariana Brey

Días atrás, Nancy Pazos reveló que su hijo está entre los damnificados de la memecoin $Libra, que el presidente Javier Milei promocionó en su cuenta de X.

La periodista contó que su hijo perdió dinero al invertir en ese activo digital luego de un cruce con su compañera en A la Barbarossa, Mariana Brey.

"No hay ningún argentino entre los damnificados y no hubo uso de dinero público", afirmó la panelista. "Sí, hay argentinos dagnificados. Te digo uno,Teo Santilli Pazos, mi hijo", le contestó Nancy Pazos.

En una nota con A la tarde (América TV), Pazos apuntó contra su compañera, Mariana Brey. "Manuela Brey le dijo yo porque parece Manuel Adorni sentado en la mesa", lanzó.

"Está con el chat todo el tiempo viendo qué letra le dan y viendo qué dice", agregó.

Por último, Pazos dijo que Mariana no es capaz de dar sus propias opiniones. "Sácale el teléfono a ver si puede...", remató.