Mauro D'Alessio confirmó que está en pareja: quién es la chica que le robó el corazón

“Vas a ser mi primera novia, en mi vida. Entonces, me vine hasta a San Juan para pedirlo”, anunció Mauro, mientras miraba a los ojos a Martina, acompañado por un joven que fue el "sacerdote" que los unió.

“Quiero seguir saliendo con vos. Me gusta estar con vos, me gusta hacer todo con vos”, remarcó el ex GH.

La respuesta de Martina no se hizo esperar. "A mí también me gusta mucho pasar tiempo con vos, me divierto mucho”, le contestó la joven, flechada por el ex integrante del reality de Telefe.

La pregunta picante que le hicieron a Nico Grosman de Gran Hermano tras los rumores de un nuevo romance

En un vivo en República Z, Nicolás Grosman se puso incómodo ante una pregunta picante sobre un nuevo romance con una ex Gran Hermano tras separarse de Florencia Regidor.

El Negro Onty, su ex compañero de convivencia, hizo referencia a las versiones que indican que estaría interesado en conquistar a Rosina Beltrán.

Sin sutilezas, el hombre de Córdoba le tiró una indirecta letal a Nicolás. "¿Qué empanadas preferís...? ¿La empanada salteña o la empanada uruguaya?", le dijo el fanático de La Mona.

Todos en el programa explotaron de la risa con la frase de El Negro Onty, aunque el protagonista de esta historia se quedó mudo y no hizo declaraciones al respecto.

Al parecer, el finalista del reality de Telefe ya se habría olvidado de Lucía Maidana y ahora estaría interesado en Rosina Beltrán. Por el momento, no hay definiciones de parte de ellos sobre si hay o no un romance en puerta.