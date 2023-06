Mauro Icardi acorralado: Cande Lecce dio detalles de los videos que se envió con el ex de Wanda Nara

Y luego de confesar que le "duele" la actitud del futbolista, dijo que ella creyó todo lo que él le dijo, y amenazó con hacer públicos los audios además de revelar qué le dijo.

Embed

"Tengo cinco audios en realidad. Los tengo en mi computadora", reveló y aseguró que "en el caso de que los tenga que mostrar lo voy a hacer".

La fecha de los mensajes data del mes de febrero, y son anteriores a la noche que pasaron juntos con lo cual son una verdadera bomba: "Los audios pueden llegar a cambiar muchísimo la realidad de su familia. Él me decía que estaba separado de Wanda, pero en otro tono".

image.png

Mauro Icardi subió una foto con un perro igual al de Lionel Messi con una llamativa frase

Muchos creen que cuando Lionel Messi llegó al París Saint-Germain, momento en el que Mauro Icardi era figura del equipo francés, no estaba todo tan bien entre ellos, sobre todo después de los rumores que indicaban que, en el pasado, el marido de Antonela Roccuzzo no quería que la ex pareja de Wanda Nara forme parte de la Selección Argentina.

Y justo después de que el equipo de Icardi en Turquía, el Galatasaray, se convierta en el campeón de la Superliga de dicho país, una de las tantísimas historias de Instagram que compartió el delantero fue furor en las redes por tener relación con el mejor jugador del mundo.

perro de icardi.jfif

El ex Inter compartió un posteo en la que se ve con un perro muy similar al del campeón del mundo, Hulk, un dogo de Burdeos súper exclusivo, y las redes explotaron, sobre todo por la frase que acompañaba la imagen, que fue la palabra "campeón", y muchos lo relacionaron con una especie de chicaneo a Lio, aunque no fue él quien la escribió.

Más allá de que el color de los perros sea muy diferente, el del papá de Francesca e Isabella es muy famoso en las redes y sus fotos en las mansiones del clan como en sus viajes, son el hit de sus perfiles.