Mauro Icardi subió una foto con un perro igual al de Lionel Messi con una llamativa frase

Muchos creen que cuando Lionel Messi llegó al París Saint-Germain, momento en el que Mauro Icardi era figura del equipo francés, no estaba todo tan bien entre ellos, sobre todo después de los rumores que indicaban que, en el pasado, el marido de Antonela Roccuzzo no quería que la ex pareja de Wanda Nara forme parte de la Selección Argentina.