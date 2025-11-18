Revelan cuántos millones de euros gana Mauro Icardi en el Galatasaray de Turquía

En medio de la expectativa y revuelo que generó los días de la China Suárez y Mauro Icardi en la Argentina, se conoció un dato impactante de la carrera futbolística del ex de Wanda Nara.
Un periodista de Turquía contó detalles del vínculo contractual que une al futbolista Mauro Icardi con el club Galatasaray y sorprendió con la imponente cifra.
El periodista turco Ozgür Sancar en el programa Tarde o temprano (El Trece) contó cuál es la cifra en euros que gana por contrato el deportista rosarino en el club Galatasaray e impactó a todos.
"Hace tres años firmó contrato y cobra netos diez millones de euros limpios al año. No hay ningún club en Argentina que pueda pagar esa cifra, por eso solo tiene una opción que es renovar con el Galatasaray", indicó el comunicador turco.
Mauro Icardi tiene contrato vigente en Galatasaray hasta junio de 2026, aunque podría rescindir en diciembre de 2025 por acuerdo mutuo. Sin embargo, todo parece indicar que hay voluntad de renovación del vínculo de ambas partes, ya que él se encuentra muy cómodo instalado allí desde hace muchos años.
Además, el periodista turco comentó que la China Suárez "parece más modesta que Wanda Nara en Estambul y es posible que tenga varias ofertas en los días siguientes", para continuar con su carrera artística en Turquía al lado de Icardi.
Y además desestimó que un club en Argentina pueda incorporar a Mauro en el próximo mercado de pases debido al importante contrato que tiene en la actualidad.
Ante este rumor, Gustavo Méndez amplió que se contactó con el representante de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, quien aclaró que el delantero viajó a la Argentina por el parate de partidos por la fecha FIFA, que no recibió ningún llamado del club Estudiantes de la Plata de la Argentina y remarcó que en Turquía "lo aman" y que "todos los días se inventa algo".
En la nota en Otro día perdido, Mario Pergolini le preguntó la China Suárez si Icardi podría jugar en la Argentina en 2026 y la actriz fue contundente: “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Boca, prohibidísimo”, se plantó. Y el futbolista agregó entre risas: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver”.
Mientras la China Suárez presentaba su nueva serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda en el evento oficial ante la prensa, las cámaras de Puro Show (El Trece) encontró a Mauro Icardi usando su teléfono celular.
El futbolista acompañó a su novia desde una de las primeras filas de la sala y no dudó en sacar su celular para registrar cada momento de la conferencia de prensa.
Según registraron las cámaras del mencionado ciclo, Mauro Icardi levantó el teléfono celular y comenzó a sacar fotos y grabar a su pareja mientras respondía preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa.
“La graba con el celular Mau. Le saca fotito”, arrojó uno de los conductores al ver la escena. La panelista Nancy Duré dijo con humor: “Mirá si le llega a entrar un mensaje ahora y lo vemos en vivo”, mientras el camarógrafo enfocaba la acción de Mauro.
La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al lugar tomados de la mano y se mostraron a pura sonrisa y muy enamorados ante los flashes fotográficos en medio de sus días de visita en la Argentina y a punto de regresar a Turquía.