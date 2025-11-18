Revelan cuántos millones de euros gana Mauro Icardi en el Galatasaray de Turquía

Además, el periodista turco comentó que la China Suárez "parece más modesta que Wanda Nara en Estambul y es posible que tenga varias ofertas en los días siguientes", para continuar con su carrera artística en Turquía al lado de Icardi.

Y además desestimó que un club en Argentina pueda incorporar a Mauro en el próximo mercado de pases debido al importante contrato que tiene en la actualidad.

Ante este rumor, Gustavo Méndez amplió que se contactó con el representante de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, quien aclaró que el delantero viajó a la Argentina por el parate de partidos por la fecha FIFA, que no recibió ningún llamado del club Estudiantes de la Plata de la Argentina y remarcó que en Turquía "lo aman" y que "todos los días se inventa algo".

En la nota en Otro día perdido, Mario Pergolini le preguntó la China Suárez si Icardi podría jugar en la Argentina en 2026 y la actriz fue contundente: “Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Boca, prohibidísimo”, se plantó. Y el futbolista agregó entre risas: “Yo soy de Newell’s, así que no tengo nada que ver”.

Qué espiaba Mauro Icardi en su celular durante la conferencia de la China Suárez por su serie

Mientras la China Suárez presentaba su nueva serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda en el evento oficial ante la prensa, las cámaras de Puro Show (El Trece) encontró a Mauro Icardi usando su teléfono celular.

El futbolista acompañó a su novia desde una de las primeras filas de la sala y no dudó en sacar su celular para registrar cada momento de la conferencia de prensa.

Según registraron las cámaras del mencionado ciclo, Mauro Icardi levantó el teléfono celular y comenzó a sacar fotos y grabar a su pareja mientras respondía preguntas de los periodistas en la conferencia de prensa.

“La graba con el celular Mau. Le saca fotito”, arrojó uno de los conductores al ver la escena. La panelista Nancy Duré dijo con humor: “Mirá si le llega a entrar un mensaje ahora y lo vemos en vivo”, mientras el camarógrafo enfocaba la acción de Mauro.

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron al lugar tomados de la mano y se mostraron a pura sonrisa y muy enamorados ante los flashes fotográficos en medio de sus días de visita en la Argentina y a punto de regresar a Turquía.