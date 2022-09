Mauro Icardi: Una modelo trans mostró el mensaje que le envió para invitarla a salir

“Hicimos el amor y me dijo que si yo fuera una mujer biológica sería diferente. Voy a volver a Turquía la semana que viene”, contó la modelo a Mitre Live. Además, dijo que el rosarino le reveló que está soltero desde hace más de un año y que no se separa del tomo para que sus hijas no sufran.

“Tenemos una historia conflictiva desde 2019, es un romance intermitente y él nunca lo ha negado ni confirmado obviamente por su carrera, además porque tiene hijos y Wanda está en el medio. Espero que ahora Mauro respire y piense en su juventud”, dijo respecto al vínculo que la une al deportista.

En el chat que compartió se lee que Icardi le pregunta si "aún está en Turquía" ya que el estaría volviendo allí, luego del último partido de su club viajó a Madrid y luego a Milán. "Llevamos meses de crisis, así que no te preocupes. Solo por mis hijos, ahí yo sigo inestable pero tranquilo", continúa el chat en el que confima que nunca salió a contradecirla en los medios sobre el vínculo que los une.

Sorpresivo mensaje de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de su vivo de Instagram

Casi ochenta mil personas siguieron este martes el vivo que Wanda Nara realizó en Instagram, y nadie quiso quedarse afuera, incluso Mauro Icardi, su ¿ex? esposo.

Mientras la empresaria le respondía las preguntas a sus seguidores, se "coló" en la transmisión el padre de sus hijas Isabella y Francesca, y le dedicó un dulce mensaje a la investigadora de ¿Quién es la Máscara?

"Te amo", le dijo el delantero de Galatasaray con un corazón rojo, pero el mensaje pasó desapercibido por la botinera dada la cantidad de mensajes que recibía mientras respondía las inquietudes y cariñosos mensajes de sus followers