Mauro Szeta confesó el particular motivo por el que no duerme con su esposa: "Lo decidí yo"

“Hace mucho tiempo que no dormimos juntos con Clarissa. Yo decidí, ella no está muy copada con la idea. Pero duermo solo y me fui a una cama chica que no supera el metro veinte”, confesó el periodista como el mejor método que encontró para mejorar su descanso nocturno.

Sobre su decisión, Szeta argumentó que “Es una cama cedida por una hermana de ella, y yo me encariñé mucho con ese lugar. Es que no me copa dormir con el otro, no es personal. Es una posición mía”, y agregó tajante: “Creo que dormir con el otro no es importante, sino que lo importante es esta cosa angelada de mimitos. La palabra ‘cucharita’ me deprime”.

En tanto, sobre la reacción de su mujer admitió que "ella no está contenta", tras admitir que fue una decisión suya. Y remarcó: "¿Para qué estar discutiendo sobre quién se duerme primero? Los horarios son distintos, por lo que decidí irme a dormir a la cama chiquita, tranquilo".

Eso sí, Mauro Szeta explicó que su postura no es inflexible y ejemplificó: "Anoche, por ejemplo, me quedé con ella hasta las cuatro de la mañana y después me fui. Es que les pongo un ejemplo: yo me pongo a mirar TikTok a la madrugada ¡y no la dejo dormir si empiezo con eso!".

El insólito video musical de Mauro Szeta que hizo estallar las redes de memes y comentarios

Mauro Szeta es uno de los periodistas más prestigiosos de nuestro país, y suele ser tendencia por sus habituales informaciones de último momento sobre los hechos policiales que tienen al país en vilo.

Sin embargo, este verano, el comunicador que brilla en Cortá por Lozano (Telefe), se volvió viral por un video de Tik Tok que subió a su cuenta, en el que bajo el título "Hoy limé", baila a todo rimo con la música de "Pump up the Jam", de Technotronic.

No es la primera vez que Mauro Szeta comparte divertidos videos, y rápidamente, el mismo fue replicado en Twitter, y los comentarios no tardaron en llegar.

"Mauro Szeta un minuto después de publicar la noticia más turbia, macabra y sádica que hayas leído en twitter", "Mauro Szeta a la noche después de mandarse 1000 tweets al día de crímenes, abusos y de más yerbas bizarras", "el nuevo mariano martinez??" y "el twitter de mauro szeta es re creepy a comparación de su tik tok", fueron algunos de los mensajes que recibió el periodista.