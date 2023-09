Maxi Guidici chocó con su auto y protagonizó un insólito momento: "Intentaron..."

“Maxi también chocó. Cuando se bajaron las cuarto personas del auto intentaron golpearlo, pero al reconocerlo le pidieron foto", comunicaron desde la cuenta oficial de LAM en Twitter.

Maxi Giudici chocó

Por su parte, el joven también se expresó en las redes sociales y compartió un video para llevarles tranquilidad a sus seguidores. "Acá tomándome un fernecito en el Bailando. ¿Quién diría? ¿Quién pudiese? Si, choqué mi auto por apurado y por estacionar", explicó.

Y concluyó con actitud positiva: "Tengo un problemita más que resolver, pero como todo en la vida a ponerle una sonrisa y a resolverlo".

El fuerte reclamo de Maxi Guidici a Juliana Diaz en su debut del Bailando 2023: "La estoy pasando mal"

Este jueves Juliana Díaz debutó en la pista del Bailando 2023 (América) y como no podía ser de otra manera, su novio Maxi Guidici estuvo presente en el estudio para brindarle su apoyo.

Sin embargo, las cosas se desvirtuaron un poco cuando el cordobés no pudo ocultar sus celos hacia el bailarín de su novia y decidió hacerle un reclamo antes de comenzar la performance.

“Marce, déjame decirte, me lo hiciste muy difícil. Me la complicaste un montón porque soy un poquito celoso no y me pusiste a este que mira lo que es, un fachón tremendo y encima cordobés”, comenzó diciendo Maxi.

Juliana Diaz

Lo cierto es que ambos comenzaron un apasionado romance en la casa de Gran Hermano, luego se tomaron un tiempo, y hace un mes decidieron apostar nuevamente a la pareja.

“La estoy pasando mal, la estoy remando en dulce de leche. La bachata no se si la paso. No voy a mirar”, siguió y sin filtro confesó: “Hace un mes que lo ve más que yo, lo franelea más que a mi y me cae a casa golpeada y cansada. Hacemos el amor un décimo de lo que hacíamos antes. La estoy pasando mal”.