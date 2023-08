Maxi López confirmó que tuvo una pelea con Wanda Nara y reveló los detalles: “Es siempre...”

Sobre su actual vínculo con Wanda, madre de sus tres hijos varones, Maxi explicó sin vueltas: "Es siempre lo mismo, no pasa nada. Yo me ocupo de mis tres enanos, que es lo que me importa, vine a Argentina a cuidar de ellos y me voy con el corazón lleno".

“Apenas me enteré, al otro día saqué pasajes y vine para hablar con ellos. Me puse mal más que nada por mis nenes porque en una situación como esta me gusta estar cerca”, explicó sobre su decisión de viajar de urgencia a la Argentina.

"No vivo acá, vivo en el exterior y cada vez que pasa algo es lo que tardo en llegar", remarcó. Y sobre si se peleó con Mauro Icardi en sus días en el país, aclaró: "No hubo acercamiento, sigue todo igual. Se dijeron algunas cosas pero no es verdad. No tengo trato como hace ya varios años".

Y sobre cómo se enteró del problema de salud de Wanda, Maxi López comentó: "Me llamó ella, me puse a disposición y me tomé el primer vuelo. No es una situación normal o fácil, lo primero que se me vino a la cabeza son mis chicos y traté de ayudar como podía ayudar".

El tierno gesto de Mauro Icardi a Wanda Nara en medio de delicado momento de salud

Mauro Icardi tuvo un tierno gesto hacia su esposa Wanda Nara en sus redes sociales. Tras la llegada de ambos junto a sus hijos a Estambul, donde Mauro continuará su contrato como futbolista del Galatasaray, el mismo compartió una foto de su esposa en la gran bienvenida que tuvieron allí y dejó un romántico mensaje.

"Mi amor eterno @wanda_nara", escribió Icardi, quien según contó la conductora en diálogo con Ángel de Brito tenia intenciones de dejar su carrera al enterarse su diagnóstico.

Es claro que en este delicado momento familiar, Mauro es un gran sostén para Wanda. Y por su parte, ella también le dedico un tierno mensaje en sus historias donde junto a un foto de él en el campo de juego, escribió: "Que hermoso ver como te reconocen lo que sos, un gran profesional".