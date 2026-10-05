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Maxi López explotó por las versiones de una infidelidad a su esposa y Nora Colosimo lo cruzó con todo

Maxi López no ocultó su enfado al enterarse que circularon versiones de una supuesta infidelidad. Nora Colosimo se metió y le sumó picante al asunto.

5 oct 2026, 12:21
Maxi López explotó por las versiones de una infidelidad a su esposa y Nora Colosimo lo cruzó con todo

Maxi López explotó por las versiones de una infidelidad a su esposa y Nora Colosimo lo cruzó con todo

Maxi López explotó por las versiones de una infidelidad a su esposa y Nora Colosimo lo cruzó con todo

Maxi López explotó por las versiones de una infidelidad a su esposa y Nora Colosimo lo cruzó con todo

Maxi López no se quedó callado. Después de que LAM (América TV) lanzara la versión de que el ex futbolista había sido visto cenando en un restaurante de Palermo con una mujer que no era su esposa, Daniela Christiansson, él salió a desmentirlo de manera fulminante a través de sus redes sociales.

"Esta es la mujer (mi madre) con la que cené esa noche en Palermo, según el programa grasa. A los del restó, muchas gracias... Los chicos quedaron con una buena gastroenteritis", escribió López, dejando en claro que esa noche también estaba junto a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto, y que la supuesta acompañante misteriosa no era otra que su mamá.

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El descargo no pasó desapercibido para Nora Colosimo, la madre de Wanda Nara, que reposteó la publicación y le tiró con todo: "¿Qué pasó, Maxi? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Mis nietos se agarraron gastroenteritis?". Sin filtro y sin anestesia, como de costumbre.

No es la primera vez que Maxi queda envuelto en este tipo de rumores. En agosto, el exdelantero había sido señalado por un supuesto acercamiento a la modelo uruguaya Anto Lima, quien aseguró haber tenido conversaciones de tono íntimo con él. En esa oportunidad optó por el silencio y luego apareció junto a su familia como si nada.

Ahora, con la reciente mudanza de Daniela Christiansson y los chicos a la Argentina, Maxi López apuesta a estar más presente en la vida de sus hijos. Pero la exposición mediática que trae vivir en Buenos Aires tiene este precio: cualquier cena, cualquier salida, cualquier movimiento puede convertirse en titulares. Y como quedó demostrado, no todos están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de meterle el dedo en la llaga.

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A días de mudarse a la Argentina junto a sus hijos, Daniela Christiansson abrió la caja de preguntas de Instagram y salió a desmentir los rumores de separación de Maxi López: "Es todo mentira", afirmó, y lo definió como "mi ancla".

Sobre los celos por el vínculo entre el exfutbolista y Wanda Nara, fue contundente: "No me meto, lo manejan ellos. La relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas", y remarcó que la clave está en el respeto, los límites claros y la comunicación.

     

 

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