Maxi López explotó por las versiones de una infidelidad a su esposa y Nora Colosimo lo cruzó con todo

Ahora, con la reciente mudanza de Daniela Christiansson y los chicos a la Argentina, Maxi López apuesta a estar más presente en la vida de sus hijos. Pero la exposición mediática que trae vivir en Buenos Aires tiene este precio: cualquier cena, cualquier salida, cualquier movimiento puede convertirse en titulares. Y como quedó demostrado, no todos están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de meterle el dedo en la llaga.

Daniela Christiansson reveló si le da celos el vínculo de Maxi López con Wanda Nara

A días de mudarse a la Argentina junto a sus hijos, Daniela Christiansson abrió la caja de preguntas de Instagram y salió a desmentir los rumores de separación de Maxi López: "Es todo mentira", afirmó, y lo definió como "mi ancla".

Sobre los celos por el vínculo entre el exfutbolista y Wanda Nara, fue contundente: "No me meto, lo manejan ellos. La relación que tienen ahora es la mejor manera de llevar las cosas", y remarcó que la clave está en el respeto, los límites claros y la comunicación.