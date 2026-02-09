Las hijas Wanda Nara y Mauro Icardi ausentes en el cumple de Magnolia: pedido judicial y el escándalo de la malla

En ese sentido, puso en contexto desde sus historias en Instagram que la malla lucida por la hija de la China Suárez habría sido un regalo que el futbolista le habría hecho a una de sus hijas con Wanda.

"Icardi mandó carta documento a Wanda para que vayan las hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menres y ellas no querían ya que él no estaba en el cumple. Parece que Icardi les dijo que si van Eugenia les da regalos. ¿Y como respuesta a todo eso le ponen la malla de Isi que le regaló el padre? ¿Qué es un castigo?", analizó.

"Como dijeron que no Icardi fue con una orden judicial de 24 horas y no se la dieron. Ellas dijeron que no entonces les negaron los regalos que tenían para ellas. ¿Por qué tanta insistencia en que vayan si Icardi ni estaba?", finalizó la especialista en redes, quien luego fue duramente cuestionada por la China Suárez por esa información sobre la malla que lució su hija.

Por su parte, Wanda Nara viajó el fin de semana a San Luis con sus hijas y Martín Migueles para acompañar a Valentino López en un partido que disputó allí con River y recorrer distintos lugares de la provincia.

La furia de la China Suárez con Juariu

La China Suárez explotó en redes luego de una serie de posteos de Juariu sobre el festejo de cumpleaños de Magnolia y un supuesto conflicto con Mauro Icardi y Wanda Nara.

La protagonista de Hija del fuego no se guardó nada y escribió: "Victoria Braier, alias Juariu, de hostigar a una menor de edad y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda".

La actriz dejó en claro su enojo por lo expuesto en la serie de historias que subió la influencer, lo que consideró una exposición innecesaria de su hija.

Al ver esto, Juariu decidió dar su punto de vista del tema: "Eugenia Suárez alias 'La China' me acusa de hostigar. Solo di información", respondió cotundente.

Y agregó al respecto: "No hablo de menores sino de un contexto de un supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen a los menores en tal caso desde que empezó todo son los protagonistas y el entorno".

