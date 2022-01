Mecheras robaron uno de los locales de Pitty la numeróloga

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pitty, la numerologa (@pitty_la_numerologa_)

Pero eso no fue todo, porque también publicó un breve video en el que se puede ver cómo las dos mujeres roban impunemente distintos productos de las góndolas del local, frente a las cámaras de seguridad y sin preocupación alguna. Según los cálculos, de acuerdo a las imágenes que las cámaras lograron captar, se habrían llevado -sin pagar, claro- mercadería por un total de 30 mil pesos.

"La pena es toda la vida trabajar, esforzarse, invertir en un emprendimiento que siempre fue un sueño para mí. La pena es hacer un esfuerzo por abrir puertas y compartir lo que me gusta, lo que hago hace tantos años. La pena que me da es que la inversión no esté en la educación, que la inversión no esté en mostrar que, con educación, trabajo, se pueden lograr los sueños", fueron las primeras palabras de Pitty la numeróloga desde su posteo junto al video en el que se ve cómo las mecheras se llevaban lo ajeno.

En tanto, agregó "Este es el segundo local que abrí de mi marca hace un mes y hoy me encuentro viendo cómo ROBAN SUEÑOS, cómo roban ganas de seguir apostando. Hoy veo en estas imágenes todo que nos falta educar y de todos los valores que nos faltan enseñar a los demás. Ojalá que todos podamos ser mejores personas, para poder construir una mejor sociedad".

Cómo fue el robo al local de Pitty la numeróloga

Tras recibir infinitos mensajes de solidaridad, Pitty explicó a la revista Pronto cómo fue el robo de las mecheras a su negocio. "Entraron tres mujeres, que andan robando por Cabildo: una señora mayor y dos chicas. Están robando por todo Cabildo: entran y saquean. A mí me llevaron como 30 mil pesos en productos importados. Su método es que van, pizpean todo y vuelven en la semana a robar para pegarte el zarpazo", explicó la numeróloga.

mecheras Pitty la numeróloga.jpg Las mecheras que robaron el local de Pitty la numeróloga, según las capturas de las cámaras de seguridad de su local.

En cuanto a los pasos a seguir, tras percatarse del saqueo a su negocio, la mediática numeróloga se lamentó "Yo tengo seguro pero contra el hurto no se puede hacer nada. Es como algo más que sucede en este país y las mecheras no van presas, por ejemplo. Entran y salen, por más que le reconozca la cara por el video. Todos los comerciantes de Cabildo estamos en la misma y es un garronazo. No sé si tengo que agradecer porque no le pasó nada a nadie o saber que a la única que le faltaba que le roben en Cabildo es a mí".