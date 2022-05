Melody Luz furiosa con Majo Martino en El hotel de los famosos: "La rompo toda..."

Melody Luz Majo Martino Locho y Martin El hotel de los famosos.jpg Cada día es más tensa la relación entre Melody Luz y Majo Martino en El hotel de los famosos (El Trece).

En tanto, la pelirroja siguió haciendo catarsis con Salwe al asegurar “Estoy esperando el momento para decirle todo en la cara. Ya está, me calenté. No me metí en el momento porque no entendí la situación”; al tiempo que le explicó el episodio que desató su ira con Majo Martino, quien tuvo un flirteo con su actual novio, Alex Caniggia. “Yo entro a la cocina y Ale no sé qué le dice, le debe haber dicho ‘¿no te vas a la suite con el Locho?'. Y ella le dice ‘ay, no te pongas celoso’”, relató y analizó su reacción. “Yo la miro y como no entiendo la situación no salto, pero tendría que haberlo hecho” explicó visiblemente enojada.

alex caniggia majo martino en la cocina - el hotel de los famosos.jpg El episodio que hizo enojar a Melody Luz con Majo Martino en El hotel de los famosos (El Trece), al verla encima de Alex Caniggia.

“La quiero ir a cag... a trompadas ahora. Me quedé re caliente, bolu... No, estoy recaliente, recaliente mal”, finalizó Melody su iracundo descargo contra Martino mientras seguía devorando los tallarines que les había preparado el equipo del staff.

La picante consulta de Alex Caniggia a Melody Luz en El hotel de los famosos

La historia amorosa de Alex Caniggia y Melody Luz se pone cada vez más caliente a medida que pasan los días en reality El hotel de los famosos (El Trece). Si bien el cansancio ya se hace sentir, los sentimientos están más flor de piel que nunca en medio del encierro, y tal parece que la parejita se afianza como tal.

Es por que esta semana, tras formar parte del mismo equipo y ganar la competencia que los puso del lado de los huéspedes, los chicos pasan juntos todo el tiempo que pueden. Es más, durante una de las charlas, Alex confió que al salir del hotel se irá de vacaciones a Europa en el mes de julio con amigos, pero le pidió a Melody que lo acompañe.

Alex Caniggia y Melody Luz en la cama.jpg Melody Luz y Alex Caniggia, uno de los romances en El hotel de los famosos

En tanto, ahora a la hora de dormir el emperador fue por más y tanteó a la bailarina sobre nuevas experiencias sexuales. Puntualmente le preguntó a su chica si le gustaban los tríos. Fiel a su estilo directo, Caniggia disparó "Creo que vos ya me conocés. Soy muy directo y no me gusta esa cosa a mí, ni trío ni nada. Por eso yo te pregunté a vos...", refiriéndose al tema.

Pero, por suerte para él, la pelirroja sin dudarlo le respondió: "No, eso no sé si me coparía. Siento que es más arriesgado viste como... no sé, pueda suceder cualquier cosa... Ya sea que no se cuide o que sin querer se enamore... O que no te preste más atención", concluyó Melody antes de abrazarse y entregarse al sueño.