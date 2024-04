Melody Luz reveló la fuerte interna que generó Lali Espósito en su relación con Alex Caniggia

Al ser consultada por este suceso, la bailarina reconoció que esto generó cierta discordia en la pareja. "Opinamos muy diferente en muchas cosas. Hay cosas que él hace por polémica, que creo que ni vos ni yo, y muchas veces ni él sabe si lo hace realmente para generar polémica o si realmente lo piensa", sostuvo.

alex caniggia sobre Lali Espósito.jpg

Y aclaró: "Hay temas que yo a veces no toco para que haya un buen clima en casa. Él ya sabe que yo la banco a Lali y él no la banca, así que se hablará de otra cosa. Pero intentamos no entrar en discordia con los temas que ya sabemos que no opinamos igual".

Incluso, al diferenciarse de Alex admitió que sueña con trabajar junto a la cantante pop. "A mí me encantaría algún día bailar con Lali y que no me unan a todo esto que haya dicho él, pero él ya es una persona grande y sabe lo que dice y por qué lo dice. Entonces si lo quiere tuitear, que lo tuitee. Yo no estoy pegada", concluyó.

Embed

El inesperado mensaje que Melody Luz le encontró a Alex Caniggia y pone en peligro su relación

Melody Luz y Alex Caniggia comenzaron su relación en el 2021 y hace ochos meses se convirtieron en papás de Venezia. La bailarina retrata día a día los mejores momentos en familia pero en esta ocasión sorprendió con un posteo diferente.

En las últimas horas, la influencer utilizó su cuenta de X para hacer un contundente descargo en referencia q una comprometedora situación que le sucedió con Alex.

“Si querés luchar por un mundo mejor, no le hablás a un chabón que acaba de ser padre, ¿no?”, escribió Melody dando a entender que otra mujer que le escribió a su pareja con mensajes fuera de lugar.

Inmediatamente sus fans se mostraron indignados con su historia y ella tuvo una polémica interacción con uno de ellos. "¿A quien tenemos que arrastrar de los pelos?", le comentó un usuario y ella contestó: "Lo poco de pelo que tiene es extensión".