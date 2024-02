Melody Luz respondió a las duras críticas que recibe sobre su cuerpo: "Las que se hacen..."

“Las que se hacen las buenas vibras son las peores”, escribió la influencer sobre la captura. Acto seguido, mostró los crueles mensajes que le dejaba la usuaria.

“Ay, por favor, esa superpanza fofa que te quedó”; “Pará que no tenés un cuerpazo como para ponerte lo que te ponés. Y aparte, como si jamás hubieras usado filtro”; “Disculpame, pero yo a la semana me ponía los jeans ajustados de antes de estar embarazada. Se ve que ahora come y antes no comía nada” y “Tenés una terrible panza, parecés embarazada. Hace seis meses que la tuviste, ¿qué onda? ¿Qué te pasó?”, fueron algunos de los odiosos comentarios.

Más adelante, la bailarina escribió en sus historias de Instagram: “Después no me pregunten por qué no muestro a Vene. Por la gente buena y que nos sigue desde el principio amaría que la conozcan, pero atrás de las pantallas hay gente muy forr... que es capaz de meterse con un bebé. Resguardarla en redes me parece una hermosa manera de cuidarla”.

Melody Luz capturas.jpg

Melody Luz capturas 2.jpg

melody luz descargo.jpg

La curiosa premonición de Melody Luz en una foto retro sobre su hija Venezia: "Un flash"

Melody Luz quedó asombrada al descubrir una extraña conexión con su hija Venezia en una foto retro y decidió compartirlo este miércoles con todos sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina mostro una foto de ella de bebé en brazos de su madre, con un babero y un chupete, y escribió: "Chicos, tengo puesto un babero que dice Venezia”.

Acto seguido, la pareja de Alex Caniggia contó en un video: “Les quiero contar la historia de este babero que dice Venezia, con z como está escrito el nombre de mi hija”.

“Es una historia bastante corta, pero a mí me sigue flasheando. Resulta que el otro día mi mamá me manda fotos de este babero y me dice ‘mirá que lindo’”, detalló.

“Me dice ‘estaba revisando tus cosas de cuando eras bebé y lo encontré de una vez que tu tía viajó a Italia y te lo trajo a vos’”, relató Melody y agregó: “Hoy en día mi hija se llama Venezia”.

Hacia el final del video, comentó: “Está sin uso así que lo puedo usar con mi bebé, pero me parece un flash. Yo no creo en las coincidencias y ya sé que Venezia es una ciudad súper conocida y que la gente puede viajar ahí, pero me parece un flash que justo haya guardado un babero que dice Venezia y que justo mi hija se llame así”.