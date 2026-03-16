Mica Lapegüe confirmó el sexo del bebé con el video más emocionante: "Muero del amor"

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"¿Nene o nena? Me muero del amor. Los únicos en saber el resultado ni bien llegó fueron los tíos, que prepararon todo con tanto amor que yo no puedo más de la emoción. Gracias por siempre", indicó emocionada en su posteo.

En las imágenes se puede ver cuando todos sus familiares se dieron vuelta y la pareja se fue manchando sus remeras el uno al otro con un liquido color rosa mientras tenían sus ojos vendados con un antifaz.

Al destaparse los ojos, la sorpresa fue total al darse cuenta que esperan una bebé y se fundieron en un abrazo eterno en un clima de total emoción.

Luego del conteo todos juntos, se reveló la noticia más esperada y se confirmó que Mica y Tomás serán papás de una niña y cerró el evento con una postal con todos los invitados reunidos. Felicitaciones.

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La profunda alegría de Sergio Lapegüe tras conocerse que su hija está embarazada

Sergio Lapegüe expresó su emoción a través de las redes sociales luego de conocerse públicamente que su hija Mica Lapegüe está embarazada.

"¿Y... Qué tal? Por fin ¿no? ¡Voy a ser abuelo! ¡Vamos a ser abuelos con Bochi!. ¡Estamos felices!", lanzó de entrada el conductor de Lape Club Social Informativo (América Tv) en un emotivo video que compartió en su cuenta de Instagram.

"¡Chau abueloooo! ¡Dale saludos a la abuela!!", alcanzó a oírse en la grabación mientras el periodista sonreía emocionado ante tanto cariño de sus vecinos del barrio y no tardó en reaccionar al grito de "¡Chau Pupi! Ahora la saludo a la abuela".

Sergio Lapegüe expuso a corazón abierto sus más sinceros sentimientos en este importante familiar que atraviensa: "Voy caminando por el barrio, este es mi barrio de toda la vida, y cuando pasaba por acá jugaba a la pelota cuando era chiquito... Cómo pasó la vida, ¿no?".

"Y ahora voy caminando por acá y me está diciendo desde la ventana Pupi, una vecina amiga, 'chau abuelo'. Es tan lindo, es tan hermoso todo y tan feliz", reflexionó con absoluta felicidad.

"Lo esperamos con amor esto y estamos tan contentos que a veces uno no cae viste... Decís 'voy a ser abuelo', ¡qué hermosura!", siguió durante su caminata.

Visiblemente ansioso por estrenar el título de abuelo, el conductor hizo saber no que no ve la hora de tener a su nieto o nieta entre sus brazos. "¡Tengo unas ganas de tenerlo a upa ya", concluyó feliz.