La propuesta hot que Yanina Latorre recibió en un restaurante de Madrid: "Me intimidó"

Cómo reaccionó Yanina Latorre ante la inesperada propuesta

Lejos de responder al mensaje o iniciar una conversación, Latorre optó por no dar señales de interés. La pareja le había dejado un número de teléfono y una cuenta de Instagram, pero ella decidió no contactarlos ni seguirlos en las redes sociales. “Me dejaron el teléfono, al que no llamé, y una cuenta de Instagram, a la que no seguí”, aclaró.

La presencia de los jóvenes en el lugar hizo que la situación se volviera cada vez más incómoda para la conductora. Según contó, intentó evitar el contacto visual y hasta le resultó difícil moverse con naturalidad por el restaurante, ya que tenía que pasar cerca de ellos para ir al baño.

Finalmente, decidió abandonar el lugar junto a Meme, su amiga. Sin intención de prolongar el episodio ni tener que dar explicaciones, eligió irse antes de que el encuentro se volviera todavía más incómodo. “Me di a la fuga. Le dije a Meme: ‘Salgamos corriendo’”, contó entre risas.

Al recordar lo sucedido, Yanina reconoció que la propuesta la había intimidado. También hizo hincapié en la edad de los integrantes de la pareja, a quienes describió como dos jóvenes de alrededor de 20 años que estaban de novios. “Me intimidó, me intimidó el trío”, reconoció. Y agregó: “Eran dos chicos de 20, una chica y un chico, novios”.

La conductora explicó que no suele sentirse incómoda con facilidad, pero que la insistencia silenciosa de la pareja cambió por completo la situación. Para ella, el hecho de que ambos se quedaran mirándola fijamente, a la espera de una respuesta, hizo que no supiera cómo manejar el momento. “Yo no me incomodo por nada, pero se quedaron en la barra mirándome fijo y yo no sabía qué hacer”, concluyó.