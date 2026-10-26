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La propuesta hot que Yanina Latorre recibió en un restaurante de Madrid: "Me intimidó"

Yanina Latorre contó en su programa radial de El Observador que una pareja de jóvenes le entregó una carta con una inesperada invitación.

26 oct 2026, 22:46
YANINA LATORRE
YANINA LATORRE

Unas vacaciones en Madrid, una carta inesperada y una propuesta que la tomó por sorpresa. Así fue el episodio que Yanina Latorre compartió en su programa radial de El Observador, donde contó que una pareja joven se acercó a ella durante una salida y le planteó la posibilidad de hacer un trío. Aunque al principio el gesto parecía una muestra de cariño de parte de sus admiradores, el desenlace la dejó sin saber cómo reaccionar.

Todo comenzó cuando una joven de veintipico de años se acercó a saludarla y le entregó una carta. Al tratarse de un mensaje breve, la conductora decidió abrirlo y leerlo en ese mismo momento. Sin embargo, el contenido estaba lejos de ser una dedicatoria convencional.

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“Era una parejita divina. La chica, de veintipico de años, me saludó y me dio una cartita”, recordó. Después, reconstruyó las palabras que encontró en el papel: “Hola, Yanina. Somos tal y tal, somos muy fans tuyos, te amamos. ¿Estás para un trío?”, relató durante el programa.

La propuesta la descolocó. Pero, según explicó, lo que terminó de incomodarla no fue únicamente la pregunta, sino la actitud de la pareja después de entregarle la carta: ambos permanecieron en la barra del restaurante, pendientes de lo que ella pudiera contestar.

Cómo reaccionó Yanina Latorre ante la inesperada propuesta

Lejos de responder al mensaje o iniciar una conversación, Latorre optó por no dar señales de interés. La pareja le había dejado un número de teléfono y una cuenta de Instagram, pero ella decidió no contactarlos ni seguirlos en las redes sociales. “Me dejaron el teléfono, al que no llamé, y una cuenta de Instagram, a la que no seguí”, aclaró.

La presencia de los jóvenes en el lugar hizo que la situación se volviera cada vez más incómoda para la conductora. Según contó, intentó evitar el contacto visual y hasta le resultó difícil moverse con naturalidad por el restaurante, ya que tenía que pasar cerca de ellos para ir al baño.

Finalmente, decidió abandonar el lugar junto a Meme, su amiga. Sin intención de prolongar el episodio ni tener que dar explicaciones, eligió irse antes de que el encuentro se volviera todavía más incómodo. “Me di a la fuga. Le dije a Meme: ‘Salgamos corriendo’”, contó entre risas.

Al recordar lo sucedido, Yanina reconoció que la propuesta la había intimidado. También hizo hincapié en la edad de los integrantes de la pareja, a quienes describió como dos jóvenes de alrededor de 20 años que estaban de novios. “Me intimidó, me intimidó el trío”, reconoció. Y agregó: “Eran dos chicos de 20, una chica y un chico, novios”.

La conductora explicó que no suele sentirse incómoda con facilidad, pero que la insistencia silenciosa de la pareja cambió por completo la situación. Para ella, el hecho de que ambos se quedaran mirándola fijamente, a la espera de una respuesta, hizo que no supiera cómo manejar el momento. “Yo no me incomodo por nada, pero se quedaron en la barra mirándome fijo y yo no sabía qué hacer”, concluyó.

     

 

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