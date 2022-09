Mica Viciconte fue terminante cuando le preguntaron si se va a casar con Fabián Cubero

"Sí, ya volvió, aunque no llegó en horario y fue todo un caos. Hubo problemas en casa pero no hubo crisis como dicen todos los portales", explicó la rubia, haciéndese eco de los trascendidos que corrieron en los medios.

"Bueno, Mica, ya que estamos podés aclarar si hay o hubo crisis entre ustedes", le marcó el panelista Nicolás Peralta. A lo que ella respondió tajante: "No, no hay crisis ni pasa nada. Estamos muy bien, bárbaros, no sabés".

"No, nada de eso, si llegó tarde y fue todo un caos. No sabés lo que fue anoche nuestra casa; un quilombo. El vuelo salió tarde y eso descompaginó todo", cerró Mica Viciconte.

Lo cierto es que otra vez en televisión Mica Viciconte esta vez descartó de pleno la posibilidad de casarse con su actual pareja y padre de su hijo. Fue después de que en el programa donde trabaja saliera el tema de las bodas y ella ahí fue contundente en su respuesta.

"Yo anuncié el casamiento de mi mamá. Yo no me voy a casar. No hay casamiento. No va a haber casamiento, así que no esperen", lanzó Mica.

"¿Y Fabián tampoco quiere?", le preguntó Nicolás Peralta. "No. Olvídate. Y mejor. Le vine bárbaro. Pero puedo hacer fiesta sin casarme. No me voy a casar", se sinceró la marplatense.

"Nunca digas nunca", le dijo Rodríguez Palacios. "¡No me voy a casar!", cerró ella muy segura.

Las fotos más lindas de Mica Viciconte y su hijo Luca Cubero en su primer Día del Niño

Luca Cubero festejó en familia junto a mamá Mica Viciconte y papá Fabián Cubero su primer día del niño en un fin de semana a puro mimo. Y aunque parezca mentira, este bebé ya lleva tantas horas frente a la lente de la cámara, que sabe posar perfectamente.

Por lo que Mica Viciconte suele compartir orgullosa las producciones fotográficas del pequeño, tanto solo como con sus papis. Así, qué mejor que recopilar las más simpáticas para homenajearlo en su primer Día del Niño.

"Feliz Día de la niñez!!! En especial a esta personita que me vuelve loca de amor. Te amo Luca Cubero", escribió la influencer desde sus redes sociales junto a una decena de las más tiernas postales de su hijo.