Mica Viciconte mostró el increíble cochecito para su bebé: ¿cuánto cuesta?

“Miren lo que es la nave de Luca Cubero. Ahora si... ¡Que empiece la cuenta regresiva! Te esperamos bebé”, escribió Mica y compartió un video, donde se puede ver en detalle el impresionante "vehículo" para su bebé.

Embed

El cochecito es de una marca internacional y tiene un costo de 300 mil pesos.

En el video, Mica mostró algunas de las diferentes notorias características que posee: tiene cuatro modos de viaje y un arnés especial, que ayuda a asegurar al niño en cuestión de segundos.

Sin dudas, la mujer de Cubero está muy bien equipada para esta nueva etapa de su vida.

El duro mensaje de Mica Viciconte tras quedar eliminada de MasterChef La Revancha

Tras el final de la tercera edición, MasterChef Celebrity regresó el pasado domingo a Telefe con un plantel de primera línea para disputar La revancha, un nuevo certamen con los mejores participantes de las tres temporadas.

Ante la reticencia de Tomás Fonzi, Mica Viciconte se animó a regresar a la competencia, aunque su título de campeona no le valió de mucho a la hora de afrontar la primera prueba y se convirtió en la primera eliminada.

De todas maneras, Mica se mostró muy agradecida por el aguante de sus seguidores y remarcó que le costó mucho volver a competir porque se sentía muy cansada del esfuerzo anterior mientras transita su embarazo de 38 semanas.

Embed

La palabra de Mica Viciconte tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity, La Revancha

"Gracias a todos una vez más... Mi cuerpo y mi mente ya no daban más. No tenía ideas, no llegué a recuperarme de tanto esfuerzo pero me siento feliz de no fallarle a mi trabajo porque los que me conocen saben que siempre estoy como un soldado", señaló con sinceridad.

"Luca, ahora a dedicarme al 100 por ciento a vos y esperándote feliz", cerró Mica Viciconte a través de sus stories de Instagram hablándole directamente a su bebé en camino con Cubero.