La excusa de Mica Viciconte tras quedar eliminada en la primera gala de MasterChef Celebrity la revancha

Entonces, tras escuchar el veredicto del jurado, Mica admitió que no tendía que haberse presentado en el certamen, “Estoy súper contenta, estoy cansada, pero siento que no puedo fallar en el trabajo. Me dicen que tengo que trabajar y voy; y a veces tengo que decir ‘basta’”, dijo la participante entre lágrimas.

Mica pronto se convertirá en mamá de Luca Cubero, el primer hijo que tendrá junto a Poroto Cubero, y ahora podrá descansar un poco esperando ese día en su casa más relajada, cocinando para su pareja y para las tres hijas del ex futbolista con Nicole Neumann.

Mica Viciconte enfrentó las críticas por llamar hijastras a las hijas de Fabián Cubero

El domingo, en el inicio de la última gala gala de eliminación de Masterchef Celebrity, Telefe, Mica Viciconte se mostró acompañada en el estudio por su pareja, Fabián Cubero, y sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, fruto de la relación del ex futbolista con Nicole Neumann. Allí la marplatense presentó a las niñas como "mis hijastras" y generó polémica.

Lo cierto es que tras consagrarse como la campeona del exitoso reality gastronómico, Mica Viciconte enfrentó las críticas que recibió por presentar de esa manera a las hijas de su pareja.

“No puedo creer que me critiquen por decir ‘hijastras’, yo estaba con la final, nerviosa. Fue 100% importante que estén ellos ahí, que me acompañen ellas, transitar todo este embarazo juntas porque viven acá también”, explicó la ex Combate en el ciclo radial Por si las moscas.

Y añadió sobre el vínculo con las pequeñas: “Que me digan ‘queremos ir’ fue súper importante, yo pensé que no se iban a animar, a la más grande le daba un poco más de vergüenza. La pasamos bien, fueron muchas horas de grabación y se la bancaron”.