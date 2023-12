Mica Viciconte reveló su mayor problema tras mudarse con Fabián Cubero: "No puedo"

"¿Son de las personas que acumulan cosas? Si o no", es la encuesta que abrió la madre de Luca junto a una selfie. Luego, grabó un video para ampliar su opinión sobre el tema.

“Soy de las personas que acumulan todo y me cuesta desprenderme, pero me cuesta bastante. O sea, estoy en un momento de orden y no puedo soltar”, expresó Mica Viciconte desde sus historias.

Y agregó: ““Digo ‘no, esto lo quiero, éste por las dudas, este no’. Y termino acumulando, acumulando y después no sé ni lo que tengo. Ay, tengo un problema”.

De esta manera, la panelista dejó en claro que le cuesta desprenderse de elementos que ya no utiliza en su vida diaria y que luego le trae inconvenientes de espacio en su hogar.

mica viciconte cosas acumuladas.jpg

La sorpresiva reacción de Mica Viciconte y Fabián Cubero con una hija de Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera se casaron en una ceremonia religiosa muy emotiva. Después de dar el "sí, quiero", la modelo y el piloto de TC celebraron a lo grande, con una fiesta en una estancia en Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires.

La diosa de las pasarelas disfrutó a pleno de su gran día y de la compañía de sus hijas, Sienna, Allegra e Indiana, con quien recompuso la relación tras meses difíciles.

En Mañanísima, El Trece, contaron que, tras la boda de Nicole y Manu Urcera, Mica Viciconte y Fabián Cubero tuvieron una llamativa actitud con una de las hijas del ex jugador y modelo.

"Dejaron de seguir a una de las hijas", señaló Estefi Berardi en el programa de Carmen Barbieri. "No podes dejar de seguir a un hijo. ¿Por qué...? ¿Por haber ido al casamiento de la madre", opinó Majo Martino. Así las cosas la guerra entre la diosa de las pasarelas y el ex futbolista sigue talente.