Mica Viciconte se hartó y tomó una drástica decisión en medio del conflicto con Nicole Neumann

“Los cambios no siempre avisan, pero sí marcan etapas. Y en esos momentos, elegir renovarte también es una forma de tomar el control ”, sostuvo Viciconte, justo en una semana complicada.

Por último, concluyó: “No es solo pelo… es actitud, es energía, es ese reset que te pone en otra sintonía “.

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Qué dijo Mica Viciconte sobre el conflicto entre Fabián Cubero y Nicole Neumann

Tras la entrevista en la que Fabián Cubero se mostró visiblemente conmovido en A la Tarde (América TV), quien también fue abordada por la prensa en medio de la polémica fue Mica Viciconte. La influencer habló con Puro Show (El Trece) y, aunque evitó profundizar en el conflicto con Nicole Neumann, dejó algunas definiciones sobre su postura.

Consultada por las versiones que circularon luego de la internación de Allegra, Mica optó por la cautela y marcó distancia desde el inicio. "No voy a opinar de nada chicos perdón. Estoy muy tranquila y muy segura de verdad. No voy hablar de nada. No hice ningún gesto, ni sí, ni no, nada de nada", comentó de entrada.

Sin entrar en detalles sobre la interna familiar, sostuvo: "Estoy tranquila. Todo afecta en general chicos, tampoco podemos fingir demencia, pero no pasa nada. Creo que en mi vida hay límites, así que no voy a hablar ”.

Sin embargo, antes de dar por finalizada la nota, su tono cambió y apuntó directamente contra el programa y uno de sus conductores, Matías Vázquez. “Le mando un beso a toda la gente, sobre todo a los panelistas que a veces no miden las cosas y lastiman. No crean nada de lo que dice esa mesa, es puro show. Nada creíble, son un desastre. Mati deja que mucho que desear”, lanzó enojadísima.

Lejos de quedar ahí, redobló la apuesta con una fuerte crítica hacia el equipo: “Para mí no son buenos profesionales, para mí es Puro show, tienen un buen nombre“.

Además, cuestionó ciertas prácticas del panelismo televisivo: “Yo trabajé de panelista y está bárbaro que hay que llevar y traer, tiene que haber una mesa dividida, pero cuando eso no sucede y dicen cualquier estupidez total de que mida no está bueno".

De regreso en el estudio, el conductor no dejó pasar las declaraciones y respondió con dureza: "El Puro show lo hacen ustedes: vos, Fabián, también un poco Nicole, y las víctimas son las nenas. Hacemos espectáculo y analizamos el chimento".