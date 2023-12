Mica Viciconte sorprendió al mostrar dónde duerme con Fabián Cubero tras haber vendido su cama matrimonial

“Colchón inflable y practicuna. No se necesita nada más”, escribió sobre la foto que compartió en sus Instagram Stories. Allí pueden verse las paredes ya pintadas en color marrón, el placard blanco y el piso de madera flotante pelados.

Claro que esta situación es transitoria, dado que semana a semana la modelo y el futbolista van poniendo a punto su hogar, en el que también vivirá Indiana Cubero a pesar de haber hecho las pases con su mamá, Nicole Neumann.

colchón y practicuna de Mica Viciconte.jpg

Mica Viciconte respondió de forma terminante a quienes la critican por los canjes: "A veces uno..."

En medio su mudanza, Mica Viciconte se cansó de los cuestionamientos por hacer canje en sus redes sociales y decidió escribir un contundente descargo hacia quienes le dejan comentarios negativos y no están conformes con sus manejos económicos.

Lo cierto es que hoy en día está muy normalizada la modalidad de los canjes, donde las figuras reciben productos o servicios a cambio de publicidad que beneficie a la marca. Es por eso, que Mica decidió optar por ello para facilitar los grandes gastos de una mudanza.

Mica Viciconte sobre los canjes -agradecimiento

“Se viene una semana de mucho cambio y estrés. Pero no quiero dejar de agradecer como siempre a cada una de las marcas que me acompañan, lo hacen muchas desde el día uno y otras nuevas que apuestan y confían en mi trabajo. Me están dando una mano enorme, mudarse es un cambio grande y también cosas que voy necesitan siempre están. Gracias”, agradeció en un primer momento.

Luego pasó a hablarles a los haters y escribió: “A veces recibo comentarios como: ¿tu vida es un canje? Y la verdad que digo que feo leer esto porque a nadie perjudico. Mi trabajo en redes genera mucho trabajo y a veces si una marca me ofrece o yo no necesito algo, ¿por qué no ayudarnos entre ambos?".

Mica Viciconte sobre los canjes - a los haters

“Hoy está todo tan caro que a veces uno quisiera tener ese dinero para poder comprarlo y no se puede ya que tenemos otras prioridades. Ojalá todos podamos estar súper bien y ayudarnos entre todos", finalizó.