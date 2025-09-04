El duro momento de Flor Vigna: llanto en vivo, crisis emocional y charlas con la inteligencia artificial

Entre lágrimas, Vigna admitió la presión que siente por la exposición: “No puedo estar paralizada y tener miedo porque ya lo hice esto de no contar todo lo que me pasa para que no venga el notero de LAM”.

“Ni en pedo me victimizo. Pero es como decir ‘simplemente no quiero contar mi historia ahí’. La quiero contar en Youtube haciendo un videoclip”, agregó, con la voz quebrada.

Y cerró, a flor de piel: “Hace 10 años que me dedico a lo artístico, pero hace 3 decidí ser productora porque en un momento me peleé con la exposición. Hace poco lo hablé con el chat GPT y le dije: ‘¿Será que no me gusta más cantar, bailar?’. Y me respondió: ‘No, tranqui, es la industria, es la presión’. Hay cosas que entendí que no las quiero exponer porque son traumas míos de cosas que me pasaron”.

Qué mensaje esconde el nuevo tema de Flor Vigna y su posible palito a Griselda Siciliani

En las últimas horas, Flor Vigna lanzó en Instagram su nuevo tema Apunta y Dispara, cuya letra incluye una frase picante que desató un gran revuelo en las redes sociales.

“Bueno, me cansé de ser una tremenda pelotuda y voy a servir el plato, pero a mi estilo”, expresa la artista en un clip previo al lanzamiento del videoclip que grabó junto al productor Omar Varela.

En su nuevo tema, Flor lanza una frase que muchos interpretan como una indirecta para Griselda Siciliani, actual pareja de Luciano Castro.

"No me llevo bien con Tatianas", dice la artista en un fragmento de la canción, que en pocas horas ya superó las 70 mil reproducciones.

Ser “una Tatiana” es un concepto popularizado por el streamer Martín Cirio. Se refiere a una mujer que busca activamente conquistar a un hombre que ya está en pareja y que, además, suele ocultar su implicación en la situación, haciéndose la desentendida o la víctima.