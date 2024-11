Mientras se pasea con la China Suárez por Madrid, Franco Colapinto intentó conquistar a una periodista

Y fue Carmen Barbieri quien sorprendió al revelar un detalle inesperado: el piloto de Pilar habría intentado conquistar a Majo Martino.

"Te robaron el novio...", le dijo picante la conductora a su compañera en el ciclo Mañanísima, El Trece, mientras hablaban de las imágenes de la China y Colapinto juntos.

"¿No salían ustedes o algo pasó?", le preguntó sin filtros Carmen a Majo, quien entre risas respondió misteriosa: "Soy de las mujeres que guarda secretos".

Majo Martino había viajado hace unas semanas a España y allí se dio un inesperado encuentro con el piloto de carreras. "Él se tiró unos lances", lanzó Barbieri mientras Martino sonreía.

"Sos muy difícil", observó la conductora sobre su compañera. Y ella respondió sincera: "Tampoco tan difícil. Con quien me gusta, no lo soy tanto".

Y dejó en claro que la diferencia de edad no es un tema para ella en una relación: "Te digo para el amor el tema de la edad no me importa. Mientras que sea mayor de edad", sostuvo.

Se conoció un nuevo video de la China Suárez y Franco Colapinto en Madrid

La China Suárez y Franco Colapinto fueron vistos juntos nuevamente en Madrid pero esta vez fue durante el día.

Una usuaria de Tik Tok compartió un video en el que se ve a la actriz y al piloto de Fórmula 1 caminando por las calles de la capital española.

El sábado por la noche se filtraron las primeras imágenes de ¿la pareja? en la calle luego de que tuvieran una cena en un exclusivo restaurante de Madrid.

"Fueron a comer a los 33, ella llegó primero y él después. Estuvieron en un reservado exclusivo para ellos", había detallado el panelista de LAM, Pepe Ochoa.

El domingo, una internauta subió un video y escribió sobre el mismo: “Te vas de vacaciones con tus amigas y te cruzas a Colapinto y a La China Suárez”.

En las imágenes se los puede ver a ambos cruzando la calle y tratando de pasar desapercibidos al llevar gorras. Suárez, además, tenía puestos anteojos de sol.