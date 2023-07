La guerra del streaming: Nico Occhiato le marcó la cancha a Migue Granados

"Entienden que Luzu en agosto va a meter un Luna Park y dos Rex. Hay gente que se quedó afuera del Luna Park, otro Luna es muy fuerte... Las tres tandas (de entradas) se agotaron en horas", introdujo Nico.

Y luego cuando comenzó a hablar con sus compañeros sobre si agregaban más fechas o no y en qué escenario, Nico lanzó picante sin dar ningún nombre en particular: "No podés hacer un River apenas arrancas, es como que tenés que ir de a poco, porque si no no hay camino".

Y agregó sacando chapa: "Lo lindo de nuestra comunidad es que nos vio por zoom, no teníamos un mango, éramos 1500, hicimos esto... Bueno, las cosas van llegando y la gente va acompañando".

"De menos a más", agregó una de sus compañeras de ciclo. ¿Responderá Migue los palitos de Occhiato?

El terrible accidente escatológico de Migue Granados en vivo en su canal de streaming

El humorista Migue Granados protagonizó una escena desagradable al aire en Soñé que volaba, su programa en Olga, su canal de streaming. Sus compañeros quedaron en shock.

Felipe y Martita Fort estaban invitados al programa. En medio de la entrevista, el hijo de Pablo Granados dio avisó de un accidente escatológico."Ay, Lucas, me re cag...", le dijo el conductor a Lucas Fridman, su productor.

"Me cagué con ca...", acotó Migue. "¿Es verdad?", preguntó la invitada. "Obvio que es verdad, lo conozco hace 15 años", respondió Lucas, que no podía parar de reírse frente a la extraña situación.

Después de unos minutos a pura carcajada, Migue continuó con el desarrollo habitual del programa. "¡No podes frenar así por un pedo!", remató Sofi Morandi, testigo de ese momento tan desagradable.